بررسی ابعاد ارسال موجود زنده به فضا/ میمون فضانورد در دانشگاه امیرکبیر

کامران ایرانشاهی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایشی در زمینه ارسال موجود زنده به فضا، افزود: در این راستا از دکتر محمد ابراهیمی رئیس پژوهشکده سامانههای هوافضای سازمان فضایی برای حضور در این همایش دعوت شده است.
دبیر انجمن علمی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در این راستا مقرر شده است تا "پیشگام" میمون فضانورد ایرانی به این همایش آورده شود.
ایرانشاهی یادآور شد: این همایش از سوی انجمن علمی هوافضا با همکاری بسیج دانشگاه امیرکبیر فردا 30 بهمن ماه در ساعت 15 تا 17 برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، "پیشگام" در روز 9 بهمن ماه با کاوشگر پیشگام تا ارتفاع 120 کیلومتری پرتاب شد. ساخت و پرتاب کپسول زیستی، بازیابی سالم محموله، تلهمتری ثبت دادههای محیطی، زیستی و تصاویر در تمامی مراحل پرتاب و تعیین بارهای اکوستیکی محفظه از اهدافی بود که با پرتاب کاوشگر پیشگام و بازیابی آن به دست آمد.
معمولا کاوشگرها در مسیر برگشت چرخش 180 درجهای دارند ولی از آنجایی که چرخش 180 درجهای موجب بالا رفتن فشار خون در مغز میمون و بر اثر فشارهای موجود منجر به آسیب رسیدن به آن میشد از این رو کاوشگری که "پیشگام" را تا ارتفاع مورد نظر همراهی میکرد به گونهای طراحی شد که در مسیر برگشت چرخش 180 درجهای نداشته باشد.
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