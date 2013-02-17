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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

پیروزی راه آهن برابر داماش و صعود چهار پله‌ای شاگردان دایی

پیروزی راه آهن برابر داماش و صعود چهار پله‌ای شاگردان دایی

تیم فوتبال راه آهن با پیروزی برابر داماش، ضمن پایان دادن به نوار ناکامی‌های خود در لیگ برتر در جدول رده بندی چهار پله صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال راه آهن و داماش گیلان در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر از ساعت 16 امروز یکشنبه در ورزشگاه اکباتان به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان دایی به پایان رسید. فرزاد آشوبی تک گل این مسابقه را در دقیقه 59 به ثمر رساند. ضمن اینکه جهانگیر عسگری بازیکن راه آهن در دقایق پایان با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد.

این پیروزی راه آهن را 36 امتیازی کرد تا این تیم بعد از چند هفته ناکامی، به رده هشتم جدول صعود کند. همچنین داماش گیلان با این شکست 30 امتیازی باقی ماند.

کد مطلب 2000086

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