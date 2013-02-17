به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال راه آهن و داماش گیلان در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر از ساعت 16 امروز یکشنبه در ورزشگاه اکباتان به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان دایی به پایان رسید. فرزاد آشوبی تک گل این مسابقه را در دقیقه 59 به ثمر رساند. ضمن اینکه جهانگیر عسگری بازیکن راه آهن در دقایق پایان با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد.

این پیروزی راه آهن را 36 امتیازی کرد تا این تیم بعد از چند هفته ناکامی، به رده هشتم جدول صعود کند. همچنین داماش گیلان با این شکست 30 امتیازی باقی ماند.