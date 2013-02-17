هویت اتباع خارجی ربوده شده در نیجریه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبه نظامیان بار دیگر اقدام به ربودن اتباع خارجی در نیجریه کردند. بر این اساس، افراد مسلح امروز یکشنبه 7 نفر از کارکنان خارجی شرکت "ستراکو" را در محل فعالیت این شرکت لبنانی در شمال این کشور ربوده اند.

"آدامو آلیو" یک مقام استان بائوچی با اعلام این مطلب گفت در بین افراد ربوده شده یک انگلیسی، یک ایتالیایی، یک یونانی و چند لبنانی از جمله دو کارمند زن این شرکت وجود دارند.

این در حالی است که شمال نیجریه محل فعالیت گروههای شبه نظامی وابسته به القاعده است. این شبه نظامیان در ماه دسامبر نیز اقدام به ربودن یک تبعه فرانسه کردند که سرنوشتش همچنان در هاله ای از ابهام است.

به گفته رئیس پلیس استان بائوچی، شبه نظامیان پیش از حمله به تاسیسات شرکت لبنانی و ربودن اتباع خارجی، شبانه به یک ایستگاه پلیس و یک زندان حمله کرده اند.