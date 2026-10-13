نجات ۲ نفر از انسداد راه هوایی با راهنمایی تلفنی اورژانس کاشان

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهنمایی‌های تلفنی کارشناسان اورژانس در شرایط اضطراری اظهار کرد: در دو حادثه انسداد راه تنفسی در کاشان با راهنمایی کارشناسان ۱۱۵ کاشان نجات پیدا کردند.

وی ابراز کرد: در حادثه نخست، پس از تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و اعلام وضعیت نوزاد، خانم شادمان‌نیا، کارشناس این واحد، ضمن هماهنگی برای اعزام فوری موتورآمبولانس، راهنمایی‌های لازم را به تماس‌گیرنده ارائه کرد که در پی آن، انسداد راه هوایی نوزاد برطرف شد.

رئیس اورژانس کاشان افزود: آقای دریدانی، تکنسین موتورلانس اعزامی، پس از حضور در محل، وضعیت تنفسی نوزاد را بررسی کرد و پس از اطمینان از مناسب بودن وضعیت تنفسی، مأموریت خاتمه یافت.

وی در تشریح حادثه دوم نیز گفت: یک بانوی ۷۶ ساله در پی خوردن غذا دچار انسداد راه تنفسی شده بود که پس از تماس با اورژانس، خانم گلستانی، پرستار واحد ارتباطات، ضمن هماهنگی برای اعزام فوری آمبولانس از پایگاه پیروزان، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم را به همراه بیمار ارائه کرد و انسداد راه هوایی بیمار برطرف شد.

فرزندی‌پور ادامه داد: کارشناسان اورژانس مستقر در پایگاه پیروزان، آقایان سلمانی و سبزیکار، بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت تنفسی بیمار، وی را برای ادامه مراقبت‌ها و بررسی‌های درمانی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.

وی با تأکید بر اهمیت تماس به‌موقع با اورژانس ۱۱۵ در شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: ارائه راهنمایی‌های تلفنی توسط کارشناسان آموزش‌دیده تا زمان رسیدن نیروهای امدادی، می‌تواند در مدیریت شرایط بحرانی و کمک به بیماران نقش مؤثری داشته باشد.