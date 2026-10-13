خانه تاریخی ملاصدرا در کهک به مقصد گردشگری نجوم تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه گردشگری نجوم عصر سه شنبه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر گردشگری ، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، بهزاد احمدی‌فارسانی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم در شهرستان کهک به بهره‌برداری رسید.



این مجموعه با اختصاص کاربری گردشگری نجوم به خانه تاریخی ملاصدرا، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراثی برای ایجاد جاذبه‌های تخصصی گردشگری را فراهم کرده است و می‌تواند به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان قم کمک کند.



پیوند هویت تاریخی این بنا با حوزه نجوم، فرصتی برای آشنایی گردشگران با جلوه‌های علمی و فرهنگی این حوزه فراهم می‌آورد و در کنار جاذبه‌های مذهبی و فرهنگی استان، زمینه تجربه‌های متفاوت گردشگری را ایجاد می‌کند.



در حاشیه افتتاح این مجموعه، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، از غرفه‌های صنایع‌دستی هنرمندان استان قم، تلسکوپ، موزه عصارخانه و بخش‌های مختلف خانه تاریخی ملاصدرا بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این مجموعه قرار گرفت.



حضور بخش‌های مرتبط با نجوم در کنار صنایع‌دستی و موزه عصارخانه، امکان آشنایی بازدیدکنندگان با جلوه‌های متنوع میراث فرهنگی و هنری منطقه را فراهم می‌کند.



استفاده از بناهای تاریخی برای کاربری‌های متناسب و خلاقانه، از ظرفیت‌های توسعه گردشگری به شمار می‌رود که می‌تواند ضمن حفظ ارزش‌های میراثی، به معرفی ابعاد علمی و فرهنگی مناطق مختلف و جذب گردشگران با علایق گوناگون کمک کند.