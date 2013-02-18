به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور نزدیک به 300 کاراته کا در دو بخش تیمی و انفرادی از سراسر کشور در رده های سنی مختلف برگزار خواهد شد. قرعه کشی این مسابقات که در بخش مردان برگزار خواهد شد روز گذشته برگزار و طی آن کاتاروها حریفان خود را شناختند.

در این رقابت که به در مجموعه ورزشی فجرساوه برگزار خواهد شد در بخش انفرادی و در رده سنی نوجوانان 36 کاتارو ، در رده سنی جوانان 33 ورزشکار ، در رده سنی امید 35 کاراته کا و در رده سنی بزرگسالان 35 کاتارو به رقابت خواهند پرداخت. ضمن اینکه در بخش تیمی و در رده سنی زیر 17 سال ، 20 تیم و در رده سنی بالای 17 سال، 19 تیم به مصاف هم خواهند رفت.

تیم ملی کاراته ایران علاوه بر بازیهای کشورهای اسلامی، حضور در مسابقات قهرمانی قهرمانی آسیا را شهریورماه آینده در امارات پیش رو دارد.