کاراته کا همدان قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان کشور با همکاری سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود.

براساس این گزارش، پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان کشور زیر نظر انجمن فوتسال فدراسیون و با همکاری سازمان بهزیستی از 25 بهمن ماه شروع شده و تا دوم اسفند ماه به میزبانی مازندران ادامه دارد.

تیم 12 نفره همدان را جلال یاوری مربیگری و ابراهیم زرین موسی پور نیز سرپرستی میکنند.

کاراته کا همدان قهرمان مسابقات قهرمانی کشور

کاراته کا همدانی در مسابقات قهرمانی کشور نشان طلا مسابقات را از آن خود کرد.

مسابقات کاراته قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان در سالن پنجم مرداد اراک برگزار شد و نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.

مهدی حاتمیان در وزن 55- کیلوگرم از همدان اول شد، محمد قاسمی از گیلان در مکان دوم ایستاد، محمد شایگان از قم و مجید حسن نیا از قزوین مشترکاً مقام سوم را کسب کردند.

در این دوره از رقابتها که در رده سنی بزرگسالان برگزار شد، تیم گیلان با یک مدال طلا و دو نقره مقام قهرمانی را کسب کرد، مرکزی با یک طلا، یک نقره و دو برنز در مکان دوم ایستاد و تیم کرمانشاه با یک طلا، یک نقره و یک برنز در جای سوم قرار گرفت.

برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال بانوان در شهرستان بهار

یک دوره کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال بانوان در شهرستان بهار در حال برگزاری است.

این دوره از کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال با حضور 60 نفر در دو دور در حال برگزاری است.

دور اول به مدرسی عسگر نیا و دور دوم به مدرسی رضوانی برگزار می شود.

بانوان بسکتبالیست همدان در جایگاه سوم کشور قرار گرفتند

مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور جوانان بانوان در شهر تبریز برگزار شد و تیم همدان در جایگاه سوم ایستاد.

در این رقابتها نتایج مسابقات برای تیم همدان، آذربایجان شرقی 62- همدان 48، همدان 73- چهارمحال 58، تهران 75- همدان 45 به ثبت رسید.

در پایان این مسابقات تیمهای تهران، آذربایجان شرقی و همدان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

تیم جوانان بسکتبال همدان شامل محدثه نافعیان، سهیلا آرمیون، روژان البرزی، کیمیا مقدم پناه، نگار پرچمی، ماریا کیمیایی اسدی، رعنا معینی، حمیده عبدلی، نفیسه زارعی، پونه ترکاشوند، مریم سلمانی و با مربیگری اشترانی است.