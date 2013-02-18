به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در چهار بخش نسلی دیگر، رقابتی، استعدادهای درخشان و بین‌الملل به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.

علاقمندان به موسیقی در بخش‌های سنتی ایرانی، کلاسیک و پاپ می‌توانند از برنامه‌های مختلف امشب استفاده کنند.

تالار وحدت:

ساعت 18:30 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور در بخش جنبی، ساعت 21 رسیتال کنترباس از فراسه در بخش بین‌الملل اجرا می‌شود.

سالن رودکی:

ساعت 18:30 ارکستر موسیقی نو به سرپرستی سعید علیجانی در بخش جنبی، ساعت 21 گروه موسیقی "آوای زمین" از هند در بخش بین‌الملل اجرای برنامه دارند.

فرهنگسرای ارسباران:

ساعت 18:30 گروه موسیقی "راه سوم" به سرپرستی آرمان عامری و ساعت 21 گروه موسیقی "همنوازان نی داوود" به سرپرستی پویان بیگلر در بخش نسلی دیگر روی صحنه می‌رود.

پژوهشکده فرهنگ و هنر:

ساعت 19 گروه موسیقی"سماع قزوین" به سرپرستی فریدون محمدبیگی و "خیام کرمانشاه" به سرپرستی سامان یزدانی‌پور در بخش رقابتی جشنواره اجرا می‌شود.

برج میلاد:

محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ در دو سانس 18:30 و 21:30 اجرای برنامه دارد.

خانه هنرمندان:

فیلم مستند "13 اکتبر 1927" ساخته بکتاش آبتین ساعت 10 در خانه هنرمندان نمایش داده شد. این فلیم درباره زندگی و آثار لوریس چکناواریان رهبر ارکستر موسیقی ایران است.

مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فردا 1 اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می‌شود.