به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در چهار بخش نسلی دیگر، رقابتی، استعدادهای درخشان و بینالملل به دبیری حسن ریاحی برگزار میشود.
علاقمندان به موسیقی در بخشهای سنتی ایرانی، کلاسیک و پاپ میتوانند از برنامههای مختلف امشب استفاده کنند.
تالار وحدت:
ساعت 18:30 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضیپور در بخش جنبی، ساعت 21 رسیتال کنترباس از فراسه در بخش بینالملل اجرا میشود.
سالن رودکی:
ساعت 18:30 ارکستر موسیقی نو به سرپرستی سعید علیجانی در بخش جنبی، ساعت 21 گروه موسیقی "آوای زمین" از هند در بخش بینالملل اجرای برنامه دارند.
فرهنگسرای ارسباران:
ساعت 18:30 گروه موسیقی "راه سوم" به سرپرستی آرمان عامری و ساعت 21 گروه موسیقی "همنوازان نی داوود" به سرپرستی پویان بیگلر در بخش نسلی دیگر روی صحنه میرود.
پژوهشکده فرهنگ و هنر:
ساعت 19 گروه موسیقی"سماع قزوین" به سرپرستی فریدون محمدبیگی و "خیام کرمانشاه" به سرپرستی سامان یزدانیپور در بخش رقابتی جشنواره اجرا میشود.
برج میلاد:
محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ در دو سانس 18:30 و 21:30 اجرای برنامه دارد.
خانه هنرمندان:
فیلم مستند "13 اکتبر 1927" ساخته بکتاش آبتین ساعت 10 در خانه هنرمندان نمایش داده شد. این فلیم درباره زندگی و آثار لوریس چکناواریان رهبر ارکستر موسیقی ایران است.
مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فردا 1 اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار میشود.
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