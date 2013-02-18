رقابت دانش آموزان اراکی برای مدارس تیزهوشان و نمونه/ 3787 نفر پذیرش می شوند

سیف الله کریم زاده٬ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون تیزهوشان و نمونه افزود: ثبت نام در آزمون تیز هوشان و نمونه امسال از 5 اسفند آغاز می شود.

وی گفت: دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی و سوم راهنمایی برای حضور در مدارس تیزهوشان و نمونه با هم به رقابت می پردازند.

کریم زاده با بیان اینکه در مجموع 3787 نفر پذیرش می شوندادامه داد: ظرفیت مدارس نمونه امسال 2 هزار و 574 نفر و ظرفیت تیز هوشان نیز هزار و 210 نفر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی اضافه کرد: علاقمندان برای شرکت در این آزمون می توانند به سایت اینترنتی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزان برای شرکت در دبیرستان های نمونه و تیز هوشان در 19 اردیبهشت و دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی برای ورود به مدارس تیز هوشان و نمونه راهنمایی در روز 20 اردیبهشت با هم به رقابت می پردازند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان تصریح کرد: دانش آموزان در ۲۹ مدرسه نمونه و ۱۵ مدرسه تیزهوشان به تحصل علم می پردازند.