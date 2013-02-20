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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

یوپ هاینکس:

باید آستین‎هایمان را بالا بزنیم

باید آستین‎هایمان را بالا بزنیم

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ پس از پیروزی سه بر یک تیمش مقابل آرسنال گفت هنوز کار صعود به پایان نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه امارات مقابل میزبان خود آرسنال به برتری رسید.

"یوپ هاینکس" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: وقتی شما بتوانید یک تیم انگلیسی را در بازی خارج از خانه با نتیجه 3 بر یک شکست دهید، خیلی خوب است. ما آغاز بسیار خوبی داشتیم به ویژه در نیمه نخست. بایرن فوتبال بسیار خوبی را به نمایش گذاشت.

سرمربی بایرن افزود: حریف ما در نیمه دوم نشان داد که از کیفیت لیگ قهرمانان اروپا برخوردار است. در بازی برگشت باید آستین بالا بزنیم و سخت کار کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: حتی وقتی گل دریافت کردیم نشان دادیم که می‌توانیم خطرناک باشیم و ما مقابل دروازه آنها موقعیت‌هایی را خلق کردیم. می‌توانستیم بازهم گل بزنیم. بایرن شایسته کسب پیروزی 3 بر یک بود.

کد مطلب 2002213

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