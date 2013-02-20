به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه امارات مقابل میزبان خود آرسنال به برتری رسید.
"یوپ هاینکس" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: وقتی شما بتوانید یک تیم انگلیسی را در بازی خارج از خانه با نتیجه 3 بر یک شکست دهید، خیلی خوب است. ما آغاز بسیار خوبی داشتیم به ویژه در نیمه نخست. بایرن فوتبال بسیار خوبی را به نمایش گذاشت.
سرمربی بایرن افزود: حریف ما در نیمه دوم نشان داد که از کیفیت لیگ قهرمانان اروپا برخوردار است. در بازی برگشت باید آستین بالا بزنیم و سخت کار کنیم.
وی در پایان اظهار داشت: حتی وقتی گل دریافت کردیم نشان دادیم که میتوانیم خطرناک باشیم و ما مقابل دروازه آنها موقعیتهایی را خلق کردیم. میتوانستیم بازهم گل بزنیم. بایرن شایسته کسب پیروزی 3 بر یک بود.
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