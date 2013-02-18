برگزاری نمایشگاه نشریات تخصصی با حضور اساتید متقی ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق (ع) درباره لزوم و ضرورت برپایی نمایشگاه نشریات تخصصی گفت: نشریات علمی و تخصصی که در کشور منتشر می‌شوند، باید جایی برای نمایش داشته باشند و ضرورت برپایی این نمایشگاه، روشن است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در مورد راهبری چنین برنامه‌هایی پیشنهاد داد: این نمایشگاه و به منصه ظهور گذاشتن مجلات و نشریات تخصصی علمی و پژوهشی باید تحت نظر اساتیدی باشد که درست راهنمایی کنند و کج فکری در آنها راه نداشته باشد؛ چرا که در مسائل پژوهشی، روش‌ها و دیدگاه‌ها با هم تفاوت می‌کند و اگر دیدگاه‌ها کج باشد، به تدریج آثار منفی در پی خواهد داشت.

به گفته رییس دانشگاه امام صادق (ع)، باید اساتید صحیح متقی در برگزاری نمایشگاه نشریات تخصصی حضور داشته باشند و هدایت کننده باشند.

نخستین نمایشگاه نشریات تخصصی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14 اسفند به مدت یک هفته در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. در این نمایشگاه بیش از 100 نشریه تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم و معارف برای نخستین بار گرد هم خواهند آمد.