تشدید بحران سیاسی مصر با وجود گفتگوی دولت و مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، دیدار روز گذشته "سعد الکتاتنی" رئیس حزب آزادی و عدالت با "محمد البرادعی" از رهبران جبهه نجات ملی مصر با وجود اینکه آغازی بر گفتگوی مخالفان و دولت بود، اما تاثیر چندانی بر وضعیت بحرانی سیاسی در این کشور نداشت.

روز گذشته هزاران نفر از مردم شهر پورت سعید در اعتراض به عدم مجازات و بازداشت عاملان قتل معترضان در تظاهرات یک ماه پیش به خیابانها آمده و علیه دولت نیز شعارهایی را سردادند.

منابع آگاه روز گذشته اعلام کرده بودند که در دیدار الکتاتنی با البرادعی پیشنهاد حضور در دولت به این رهبر جبهه نجات ملی مصر داده شده است. بنابر اعلام منابع آگاه در قاهره دو طرف این دیدار بر مواضع قبلی خود پافشاری کردند و نماینده دولت مصر پیشنهاد تشکیل تشکیل یک دولت بی طرف و برکناری "طلعت عبدالله" دادستان کل این کشور را نپذیرفت.

درباره پاسخ البرادعی به پیشنهاد مطرح شده از سوی الکتاتنی نیز تاکنون خبری منتشر نشده است. با وجود این دیدار دو رهبر اصلی از دو جبهه بحران مصر، قطعی روابط میان آنها را از بین برد.

یک منبع در ریاست جمهوری مصر نیز به روزنامه الحیات گفت: "محمد مرسی" به شدت مخالف برکناری دولت و دادستان کل مصر است و طی هفته جاری قانون برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل آتی که در سه مرحله برگزار می شود را ابلاغ می کند.

از سوی دیگر، مردم منطقه پورت سعید مصر امروز نیز به اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاستهای دولت مرسی ادامه می دهند. بنابر این گزارش، امروز نیز اکثر مراکز اقتصادی، تجاری، آموزشی و خدمات عمومی در مصر تعطیل بوده و تظاهرات متعددی در این شهر علیه رئیس جمهور مصر در حال برگزاری است.