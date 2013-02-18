سند مهم تاريخی دوره قاجار مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سند يكی از برگه های مهم تاريخی در دوره قاجاريه محسوب می‌شود كه از نظر ظاهری، ابعاد آن 30 × 2/41 سانتی متر بوده و آسيب ديدگی‌های آن، بر اثر شرايط نامناسب نگهداری، شامل پارگی بر روی خطوط، تاخوردگی و ريختگی و چين خوردگی در اكثر نقاط آن بوده است.

هچنين اين سند دارای لايه پشتيبان غيراصولی از جنس كاغذ و دانه‌های درشت سريش در پشت سند نيز بوده است.

به منظور مرمت اين برگ سند، كارشناسان اداره‌كل حفاظت و نگهداری آرشيو ملی، پس از انجام اقدامات اوليه شامل نمونه‌برداری، آفت‌زدايی و اسيدزدايی، لايه پشتيبان غيراصولی را به آرامی از پشت سند جداكرده كه اين كار با توجه به حلال بودن جوهر در آب با دقت فراوان انجام شد و در نهايت قسمت‌های ريخته شده با كاغذ مرمتی هم رنگ و هم ضخامت سند، مرمت و بازسازی شد.

اداره كل حفاظت و نگهداری معاونت اسناد ملی، به عنوان مهمترين مركز مرمت و بازسازی كتب خطی و اسناد تاريخی در ايران و منطقه شناخته می‌شود و سالانه كارشناسان متعددی از كشورهای مختلف برای فراگيری مرمت و بازسازی اسناد، در دوره‌های آموزشی آن شركت می‌كنند.