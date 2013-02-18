به گزارش خبرنگار مهر، سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مراسم بازدید از پشت صحنه سریال "پایتخت 2 " در سخنانی گفت: خوشحالم که از نزدیک با روند ساخت این سریال آشنا میشوم. زمان پخش سری اول کار گرچه دچار گرفتاریهای خاص نمایندگان بودم اما 70 درصد سریال را تماشا کردم و علی رغم حساسیتهایی که دوستان در مجلس هشتم داشتند که البته ناشی از تماس های مردمی بود من این حس را داشتم که نگرانی وجود ندارد و ویژگی های مثبت پایتخت 1 به مراتب برجسته تر از ضعف های آن بود.
وی افزود: سادگی و صمیمیت و بی آلایش بودن خانوادهای که در سریال به نمایش داده میشود بسیار زیبا بود برای مثال بابا پنجعلی را دیدیم که دلواپس نمازش بود و انتهای قصه نیز به مشهد ختم شد. نکات مثبت فراوان این سریال باعث استقبال عامه مردم از آن شد در حالی که برخی از سریالها مشتری خاصی دارند اما "پایتخت1" شاهد استقبال بدنه مردم بود؛ چراکه آنها با سریال احساس نزدیکی کرده بودند.
نماینده مردم گیلان همچنین از آمادگی کمیسیون فرهنگی در راستای همکاری با این سریال خبر داد.
در این مراسم سخن از موسیقی سنتی کتولی و موسیقی ترکمن به میان آمد و از آریا عظیمینژاد آهنگساز سریال نام برده شد.
پس از این موسویمقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما ساخت آثار طنز را دارای جسارت خاصی دانست و اظهار کرد: بهویژه چنین کاری که لهجهها، گویشها، آداب و رسوم، متل ها و مثلهای مردم خاصی گفته میشود و این کار را سخت می کند. طنز در هنر جایگاه خاصی دارد و عبور دادن آن از لابلای هجو و هزل کار را دشوار می کند.
وی افزود: ورود در این عرصه توسط افرادی که آن را می شناسند، راحتتر هستیم. در "پایتخت 1" بحث های اجتماعی نکات شرعی و اخلاقی مطرح میشد که با قلم خوب محسن تنابنده نگاشته و با بازی قابل قبول و کارگردانی درست همراه بود.
موسوی مقدم با اشاره به صحنه خواستگاری در کامیون در سری اول پایتخت که پیش از این ضرغامی نیز در سخنانی از آن تمجید کرده است، اظهار کرد: این صحنه بسیار ماندگار بود. یا زمانی که احساسات درونی پسر به پدر با دست کشیدن به پاهای او و التیام دادن به زخمهایش نشان داده می شد نیز قابل توجه است به ویژه که علیرضا خمسه بازیگر صاحب سبکی است و نحوه ادای دیالوگها و انتقال حس توسط او جای تقدیر دارد.
در ادامه خمسه نیز در سخنانی با قرائت این بیت که "بهتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران" گفت: نکاتی است که در عمل باید آنها را نشان داد. سخنرانی تخصص شماست و کار ما عمل کردن است امیدوارم که مورد رضای خدا قرار گیرد.
وی افزود: ما بی پول هستیم و عنقریب است پایتخت را ول کنیم و در شبکه روستا کار کنیم.
خمسه در ادامه شوخی هایش گفت: حالا من نه عمو پنجعلی هستم نه خمسهعلی. چون نصف گریم پایتخت را دارم و نصف دیگر خودم هستم!
محسن تنابنده بازیگر و نویسنده پایتخت 1 و 2 نیز گفت: ما همواره تلاش کرده ایم جامعه ایرانی و تماشاگران کشور پای تلویزیون ایرانی بنشینند و شبکه های دیگر را کمتر نگاه کنند که امیدوارم تلاشمان به ثمر بنشیند.
وی افزود: البته در این زمینه به وسعت نظر نیز نیاز داریم. ما در سریال به سمت کسی نمی رویم، با لهجه هم که نمی شود حرف زد، درباره صنف ها هم همینطور اما اگر با وسعت نظر روبرو شویم می توایم راحتتر کار کنیم و دوستانه تر در کنار هم باشیم. قصد ما واقعا خدمت است.
حاشیهها
لوکیشنی که نمایندگان مجلس از آن بازدید کردند در سرای سالمندانی واقع در کیلومتر 17 جاده مخصوص بود.
در این لوکیشن قسمت 7 سریال تصویربرداری شد.
مقدم در ابتدای سخنانش به شوخی گفت: به جای اینکه از آخر شروع کنم از اول می گویم لطفا بودجهمان را بدهید.
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