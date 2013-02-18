به گزارش خبرنگار مهر،کنسرت گروه موسیقی"حاوا" یکی از معدود اجراهای جشنواره بود که بدون تاخیر به میزبانی فرهنگسرای ارسباران سازهای خود را برای مخاطبانش کوک کرد.

گروه یاد شده تنها گروه حاضر در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر است که سرپرستی آن را یک زن با نام پروین بهمنی برعهده دارد. همچنین پیران درخشان، آواز قشقایی، سه تار و کمانچه قشقایی سعید اسلامی، کمانچه آرش عزیزی، تار حسن جعفر تبار، نی روژنا خانی، تنبک داریوش اسکندری، آواز لری بختیاری دامون شش بلوکی، نقاره و کوبه‌ای و سارا پناهی دف و تنبک دیگر اعضای این گروه بودند که پروین بهمنی را در کنسرت حاوا همراهی می‌کردند.

حاوا در قالب موسیقی و گویش عشایری فارس (شیراز)، لری بویر احمدی، ترکی قشقایی و لری بختیاری، قطعاتی را برای علاقه‌مندان به اجرا گذاشت. حال که به بهانه اجرای حاوا صحبت از موسیقی قشقایی به میان رفت، خالی از لطف نیست بدانیم که سازهای این موسیقی محلی را تار، سه تار، کمانچه و نقاره تشکیل می‌دهند.

همچنین موسیقی "کرنا و نقاره" نیز از مهمترین موسیقی‌های ایل قشقایی شمرده می‌شوند. در واقع یک جنس از موسیقی نظیر "سرنا و دهل" منتها مربوط به ایل قشقایی هستند. کرنا نیز یک ساز بادی نزدیک به سرنا اما بزرگ‌تر از آن است. همچنین نوازندگان موسیقی قشقایی را "عاشق ها"، چنگی ها" و "ساربانان" شامل می شوند.

" حاوا" که نام آن برگرفته از نام یک زن خوش صوت قشقایی است، در کنسرت شب گذشته خود، برای مخاطبانش قطعاتی چون، "صابوناتی"، "اوش دور نالار"، "نمچه نمچه"، "گل انار"، "لالایی"، " هاینه هلی"، "عروسی صنم" و " چهل ستون چهل پنجره" را به اجرا گذاشت.

از قطعه "چهل ستون چهل پنجره" که موسیقی آن مربوط به مناطق فارس می شود، می توان به عنوان معروف ترین قطعه اجرا شده توسط حاوا نام برد چرا که یکی از معروف ترین و شاخص ترین کارهای داریوش رفیعی نیز به شمار می رود. از این رو به گوش بسیاری از مخاطبان حتی بیگانگان با موسیقی محلی نیز آشناست.