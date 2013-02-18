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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

سازمان ملل مطرح کرد؛

ادامه حمایت تسلیحاتی کشورهای همسایه سوریه از گروههای مسلح

ادامه حمایت تسلیحاتی کشورهای همسایه سوریه از گروههای مسلح

کمیته تحقیق درباره نقض حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی از ادامه کمک تسلیحاتی برخی کشورهای همسایه سوریه به مخالفان سوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، کمیته ویژه تحقیق درباره نقض حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در گزارشی 131 صفحه ای از ادامه کمک تسلیحاتی برخی کشورهای همسایه سوریه به گروههای مسلح در این کشور پرده برداشته است.

در این گزارش آمده است: علاوه بر سرقت سلاح و ادوات از پایگاههای نظامی، مقادیری زیادی سلاح از مرزهای کشورهای همسایه سوریه به این کشور وارد می شود.

گزارش تحقیق سازمان ملل می افزاید: علاوه بر سلاح های سبک که در اختیار همه گروههای مسلح است، برخی گروهها، سلاحهایی از جمله بمب افکن، تیربار و توپ ضد هوایی در اختیار دارند و برخی دیگر موشکهای ضد هوایی و ضد تانک دارند که این سلاحها به مقدار زیاد نیست و دقت کافی هم ندارند، اما توان رویارویی با زره پوشها و هواپیماهای سوری را دارند.

در این گزارش آمده است: جامعه جهانی باید در راستای جلوگیری از ورود سلاح به سوریه تمام تلاش خود را به کار گیرد.

در گزارش کمیته تحقیق درباره نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد، به رشد جریانهای سلفی تکفیری و نقش طرفهای خارجی در کمک به این گروهها اشاره شده است.

کد مطلب 2000832

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