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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

لاوروف و کری تاکید کردند:

لزوم توقف خشونتها و آغاز گفتگوی جدی میان مخالفان و دولت سوریه

لزوم توقف خشونتها و آغاز گفتگوی جدی میان مخالفان و دولت سوریه

وزیران خارجه روسیه و آمریکا شب گذشته در یک تماس تلفنی بر ضرورت توقف خشونتها در سوریه و آغاز گفتگوهای جدی میان دولت و مخالفان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه شب گذشته در یک تماس تلفنی با "جان کری" همتای آمریکایی خود درباره آخرین وضعیت بحران سوریه گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی دو طرف بر لزوم توقف خشونتها و آغاز گفتگوهای جدی میان دولت و مخالفان سوری تاکید کردند.

بنابراین گزارش، کری و لاوروف به طور مفصل درباره راه حلهای بحران سوریه به تبادل نظر پرداختند. همچنین دو طرف بر لزوم تداوم تماسها در راستای مسائل بین المللی و انجام دیدار مستقیم در آینده نزدیک توافق کردند.

موضوع آزمایش هسته ای کره شمالی نیز موضوع دیگری بود که در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 2000240

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