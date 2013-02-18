فاز دوم طرح توسعه بندر شهیدرجایی و 16 بندر چند منظور در هرمزگان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی بعدازظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: همزمان با افتتاح فاز 2 طرح توسعه بندر شهید رجایی 16 بندر چند منظوره مردمی در سواحل استان هرمزگان به بهره برداری می رسد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: این بنادر با هدف توسعه پایدار ، محرومیت زدایی ، ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی و گردشگری با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان و در کوتاه مدت توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده اند.

صفایی با بیان اینکه این بنادر در غرب، مرکز و شرق استان قرار دارند افزود: بهره برداری از این بنادر تاثیر مستقیم بر اقتصاد منطقه و اشتغال مردم غیور ساحل نشین استان هرمزگان خواهد داشت.

وی عنوان کرد: بندر چند منظوره مغویه، مقام، دیوان، ابوموسی، بحل، ذاکری، شیب دراز، گرزه، فارور، کندالو، کلات، بنجی، یکبنی، تبن، طاحونه و زیارت پارسیان با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی ظرفیت این بندر به 2 برابر افزایش می یابد.،روز سه شنبه با حضور ریاست جمهور فاز 2 طرح توسعه بندر شهید رجایی که از پروژه های مهر ماندگار است به بهره برداری می رسد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در استانه بهره برداری از فاز 2 طرح توسعه بندر شهید رجایی گفت: تمامی فرایند طراحی و ساخت این پروژه عظیم توسط متخصصان داخلی انجام شده و با بهره برداری از این طرح متخصصان کشورمان به توانمندی طراحی و ساخت اسکله های مدرن که قبل از این در انحصار بیگانگان بود دست یافتند.

صفایی با اشاره به مشخصات طرح گفت: در این طرح شش پست اسکله به طول 2020 متر و با عمق 16 متر احداث شده هفت میلیون متر مکعب لایروبی در حوضچه ها صورت گرفته و 80 هکتار اراضی جهت محوطه سازی استحصال شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح بندر شهید رجایی به بنادر نسل سوم پیوسته و قابلیت پهلو دهی به کشتی های بزرگ سوپر پاناماکس را به دست می آورد. همچنین ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از 3 میلیون TEU به شش میلیون TEU کانتینر در سال افزایش می یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعتبار فاز 2 طرح توسعه بندر شهید رجایی را 410 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در طی دولت های نهم و دهم ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی 5 برابر افزایش داشته است.