ماهان بجنورد فهرج کرج را در هم کوبید/ شکست آهن آلات برابر نماینده آستارا

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر دوشنبه؛ در روز سوم رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال کشور(زیر گروه لیگ دسته دوم باشگاه های کشور) نمایندگان خراسان شمالی برابر حریفان خود به میدان رفتند که در نخستین دیدار تیم فوتسال ماهان بجنورد در گروه سوم این مسابقات موفق شد با نتیجه پنج بر صفر حریف خود فهرج کرج را از پیش رو بردارد.

به گفته وی تیم فوتسال ماهان بجنورد عصر یکشنبه نیز تیم کانون آدینه خراسان جنوبی را با نتیجه پنج بر سه مغلوب کرده بود و در نخستین دیدار خود در این مسابقات هم برابر شهرداری زاهدان به تساوی دو بر دو دست یافته بود.

جعفرزاده اضافه کرد: بر این اساس تاکنون ماهان بجنورد با دو پیروزی و یک تساوی هفت امتیاز دارد و در جدول رده بندی شش تیمی گروه سوم این مسابقات در صدر جدول قرار دارد.

وی عنوان کرد: ماهان بجنورد در گروه سوم این مسابقات با پنج تیم کانون آدینه فردوس، صفاتوس مشهد، پیمان آمل، شهرداری زاهدان و فهرج کرج همگروه بوده و رقابت های این گروه به میزبانی مشهد در محل سالن کوثر مشهد( قاسم آباد ) در حال برگزاری است.

جعفرزاده افزود: در پایان رقابت ها دو تیم برتر هر گروه به دور دوم لیگ منطقه ای کشور راه خواهند یافت.

شکست آهن آلات محمدی جاجرم برابر نماینده آستارا

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی در ادامه اظهار داشت: همچنین عصر دوشنبه دیگر نماینده استان در رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال در گروه شش این مسابقات برابر گالری آرمین آستارا به میدان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه چهار بر یک به نفع نماینده آستارا خاتمه یافت.

حسین جعفرزاده یادآور شد: تيم آهن آلات محمدي جاجرم يكشنبه شب موفق شده بود با نتيجه سه بر دو حريف خود هلال مهر بهشهر را مغلوب كند اما عصر شنبه در روز نخست این مسابقات به مصاف تکتاز سهند گرمسار رفته بود که این بازی در پایان با برتری سه بر دو نماینده گرمسار خاتمه یافته بود.

به گفته وی بر این اساس تیم آهن آلات محمدی جاجرم پس از انجام سه بازی در این مسابقات، با یک پیروزی و دو باخت سه امتیازی است.

این مسئول افزود: اين تيم در گروه شش این رقابت ها با تیم های گالری آرمین آستارا، هلال مهر بهشهر، تکتاز سهند گرمسار، فرخی باقرشهر تهران و شهرداری مشهد هم گروه است.

جعفرزاده تصریح کرد: رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال کشور در گروه شش از 28 بهمن تا دوم اسفندماه به میزبانی شهرستان بهشهر در استان مازندران برگزار می شود و در پایان دو تیم برتر آن به مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ منطقه ای کشور راه می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال کشور با شرکت 36 تیم در قالب شش گروه در مناطق مختلف کشور از 28 بهمن ماه آغاز شده و تا دوم اسفند ادامه خواهد داشت.

در پایان این مرحله دو تیم برتر هر گروه به مرحله دوم راه می یابند و در مرحله دوم، 12 تیم(دو تیم برتر گروه های شش گانه) با یکدیگر رقابت خواهند کرد که در پایان آن دو تیم برتر به لیگ دسته دوم باشگاه های فوتسال کشور راه خواهند یافت.