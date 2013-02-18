سریالی بودن قتلهای بهارستان شایعه است/رسانه ها رسالت اطلاع رسانی را دقیق انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح جزئیات قتلهای واقع شده در بهارستان پرداخت و اظهار داشت: نیمه شب 28 دیماه سالجاری، فردی طی مراجعه به کلانتری، خبر از مفقود شده پسر بچه هفت ساله اش داد که بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: این فرد ادعا کرد که پسر بچه هفت ساله اش به نام امیر مهدی، ساعت 10 شب برای خرید به سوپر مارکت سر خیابان رفته بود اما برنگشت.

هشت روز پس از وقوع قتل، مظنون اصلی دستگیر شد

وی ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیس، خبر قتل کودک تایید شد که در این راستا هشت روز پس از قتل پسربچه، افرادی به عنوان مظنون دستگیر شده و مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفتند.

سرهنگ اصلانی گفت: با توجه به حساسیت موضوع، دو تیم ویژه از استان اعزام شدند و عملیات اطلاعاتی و تحقیقات را آغاز کردند، پس از 48 ساعت از وقوع حاد ثه، با بدست آمدن سرنخهایی از ماجرا بیش از 50 فرد به عنوان مظنون دستگیر شده و برای بازجویی به آگاهی انتقال داده شدند.

این مسئول افزود: با اتمام بازجوییها، در نهایت به غیر از دو فرد به نامهای مرتضی و منصور که زمان دستگیری نیز وضعیت مناسبی نداشتند، مابقی افراد آزاد شدند و تحقیقات تخصصی از این دو مظنون آغاز شد.

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت نامناسب و اعتیاد شدید مرتضی، همچنینی اظهارات ضد و نقیض و تپش قلب بسیار شدید این فرد در زمان بازجویی، پلیس به مرتضی بیشتر مشکوک شد اما به دلیل عدم وجود اسناد و مدارک کافی جهت اتهام قتل مرتضی، این مساله رسانه ای نشد.

دو کودک ربایی به فاصله یک هفته به شایعه قتلهای سریالی جان داد

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: پس از گذشت یک هفته از قتل این پسربچه، اعلام شد که پسربچه دیگری نیز ربوده شده است، با توجه به اینکه هر دو مورد این آدم رباییها در روز پنجشنبه اتفاق افتاد، شایعه سریالی بودن این حداثه در شهر جان گرفت.

این مسئول عنوان کرد: پسربچه دوم به نام امیرعلی، در پنجم بهمن ماه جاری ربوده شد، با توجه به حساسیت موضوع و امکان ارتباط این پرونده با قتل پسربچه اول، عملیات ویژه ای آغاز شد.

تارمو و لکه خون در محل حادثه، قاتل را لو داد

وی ادامه داد: به منظور حفظ آرامش ساکنین شهر، بیش از 30 تیم به صورت محسوس و نامحسوس جهت برقراری نظم در محل مستقر شدند و رسیدگی به این دو پرونده به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ اصلانی افزود: با تجسس محل قتل پسربچه اول، تعدادی تارمو و لکه خون کشف شد که پس از آزمایشات مشخص شد این تارمو و لکه خون متعلق به مرتضی است به دنبال این موضوع پس از گذشت 25 روز از حادثه، اتهام قتل مرتضی قطعی شد.

ارتکاب به قتل تنها پس از پنج ماه آزادی از زندان

این مسئول یادآور شد: مرتضی دارای 9 فقره سابقه کیفری است و در آخرین جرم خود با اغفال دختربچه ایی ضمن سرقت گوشواره، اقدام به آزارو اذیت این کودک نیز کرده بود که پس از دستگیری به پنج سال زندان محکوم شد و تنها با گذشت پنج ماه از آزادی، به قتل پسربچه مذکور اقدام کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران ضمن تکذیب ارتباط این دو پرونده با یکدیگر، گفت: در زمینه پرونده پسربچه دوم نیز هم اکنون تحقیقات در حال انجام است، هنوز قتل این پسربچه قطعی نشده است و ممکن است این کودک در محلی مخفی شده باشد.

ضرورت احتیاط بیشتر خانواده ها/ کودکان به غریبه ها اعتماد نکنند

این مسئول ضمن درخواست از خانواده ها جهت احتیاط بیشتر و افزایش آگاهی فرزندان، تاکید کرد: در پرونده قتل پسربچه اول، قاتل با وعده خرید خوراکی، بچه را به گوشه ای خلوت کشانده و ربوده است، با توجه به این مساله نقش خانواده ها و ضرورت احتیاط بیشتر بسیار محسوس است.

وی بیان کرد: باید به خانواده ها آموزش داد که در ساعات خلوت روز و شب، فرزندان خود را تنها به بیرون از منزل نفرستند، همچنین باید فرهنگسازی شود که بچه ها یاد بگیرند به افراد غریبه اطمینان نکنند و از این افراد مواد خوراکی نپذیرند.

رسانه ها رسالت اطلاع رسانی را دقیق و شفاف انجام دهند

سرهنگ اصلانی ضمن گلایه از برخی رسانه ها، افزود: برخی رسانه ها با بزرگنمایی و شایعه پراکنی مبنی بر ارتباط این قتلها به یکدیگر، موجبات ترس شهروندان را فراهم آوردند که در این زمینه از اصحاب رسانه انتظار می رود با اطلاع رسانی دقیق و شفاف از عملکرد پلیس، اعتماد مردم به نیروی انتظامی را افزایش دهند.