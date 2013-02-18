قطر مجری طرحهای آمریکایی- صهیونیستی/ دوحه عامل اصلی فتنه در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه الاسبوع، "سناء السعید" نویسنده و روزنامه نگار مصری، ضمن انتقاد از اقدامات و سیاستهای خصمانه قطر در قبال کشورهای عربی، اظهار داشت: جنایاتی که قطر با رغبت هر چه تمام در جهت نابودی سوریه مرتکب می شود، ثابت می کند این کشور دشمن کشورهای عربی است و سعی دارد کشورهای عربی را در راستای خدمت به برنامه های آمریکا در خصوص تغییر نقشه خاورمیانه نابود کند.

سعید در مقاله ای نوشت: این مسئله که قطر برنامه ها و طرحهای غربی-صهیونیستی را که هدف از آنها نابودی سوریه است، پذیرفته است(و اجرا می کند)، هرگز عجیب نیست.

وی ضمن اشاره به درخواست مداخله جویانه امیر قطر برای اعزام نظامیان عربی به سوریه به بهانه توقف خونریزی اعلام کرد: گویا امیر قطر، اقدامات دولت خود را که سبب دامن زدن به بحران سوریه و خونریزی در این کشور توسط جیره خواران و تروریستهایی شده که تأمین مالی این افراد را برعهده دارد و با اسلحه و تبلیغات گمراه کننده خود از آنها حمایت می کند، فراموش کرده است .

این نویسنده با بیان اینکه قطر می خواهد کشورهای عربی را برای تحقق طرح آمریکایی- صهیونیستی در منطقه متلاشی کند، به اسنادی در این زمینه اشاره کرد.

سعید در پایان با اشاره به اینکه سندهای موجود به وضوح، نقش مخرب اخوان المسلمین را در رویدادهای سوریه نشان می دهد، تأکید کرد: کارهایی که قطر انجام داده و می دهد، نوعی دخالت آشکار در امور داخلی مصر، تغییر معادله و منحرف کردن فلسطینی ها از آرمانهای خود، به شمار می رود. وی این رفتارهای قطر را احمقانه توصیف کرد و آنها را برای تخریب منطقه و به سود طرحهای آمریکایی دانست.