استانداری خراسان شمالی به شورای فرهنگ عمومی استان بودجه اختصاص دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی، با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی استان می بایست درجهت دهی فعالیت ها و مسائل فرهنگی بیش از پیش تلاش کند، خواستار تخصیص بودجه از سوی استانداری به این شورا برای سال ۹۲ شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی وظیفه اصلی شورای فرهنگ عمومی را رصد وضعیت فرهنگی جامعه دانست و بر این مهم تاکید کرد.

وی افزود: می بایست در این شورا نگاه های کلان را به تصویب برسانیم و اجرایی و عملیاتی نمودن آنها را به دستگاه های مربوطه محول کنیم.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی استان می بایست در راستای جهت دهی فعالیت ها و مسائل فرهنگی بیش از پیش تلاش کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی نیز در این جلسه ارائه طرح پیش نویس ترویج فرهنگ ازدواج بهنگام، آگاهانه، آسان و پایدار و ارائه آخرین گزارش فعالیت های فرهنگی و هنری توسط اعضای این شورا را به عنوان مهمترین دستورکارهای این جلسه معرفی کرد.

حسین ثابت قدم وحید با بیان اینکه فعالیت های خوبی در شورای فرهنگ عمومی استان انجام شده است، اظهارداشت: فعال شدن شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ابلاغ شرح وظایف دستگاه های اجرایی روز ایثار و شهادت، برگزاری جشنواره ملی تاثیرقرآن بر فرهنگ عمومی و تصویب برگزاری همایش آموزه های سیاسی امام رضا (ع) در سال 92 از جمله این اقدامات است.

در این جلسه از لابراتوار پرتابل آموزش قرآن کریم که توسط یاسر بطالبلویی؛ کار آفرین برتر استان تولید شده بود، رونمایی شد.