شوش با شاخص قرمز در وضعیت ناسالم هوا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ساعت ۰۸:۰۰ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه شوش به ۱۶۴ میکروگرم بر مترمکعب رسید که این عدد نشاندهنده وضعیت ناسالم و قرمز برای تمامی گروههای سنی است.
بر پایه این گزارش، هوای شهرهای اندیکا، شوشتر، هویزه، شادگان، ماهشهر، بهبهان و اهواز نیز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و نارنجی قرار دارد.
همچنین بر اساس دادههای ایستگاههای پایش کیفی هوای کشور، وضعیت کیفی هوای شهرهای گتوند، ملاثانی، هفتکل، آغاجاری، آبادان و دزپارت در وضعیت قابل قبول قرار گرفته است و در حال حاضر هوای هیچکدام از شهرهای استان خوزستان در وضعیت پاک نیست.
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