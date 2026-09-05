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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

انتشار یک آلبوم تخصصی در حوزه ردیف؛ «کز نیستان» شنیدنی شد

انتشار یک آلبوم تخصصی در حوزه ردیف؛ «کز نیستان» شنیدنی شد

آلبوم «کز نیستان» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با فرآیند تولید و انتشار آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، «کز نیستان» عنوان یکی از تازه ترین آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی امیر شریفی نوازنده سه تار و زمان خیری نوازنده نی توسط نشر «ماهور» پیش روی شنوندگان و علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

«غمگنانه - پیشرو در بیات اصفهان»، «درآمد، کرشمه»، «جامه دران، سوز و گداز»، تصنیف «سوز و گداز»، «بیات راجه، عراق»، «مستانه، چهارمضراب بیات اصفهان»، «اوج، راست، قرچه، رضوی، سه گاه»، تصنیف قدیمی «دل می رود ز دستم»، تصنیف قدیمی «گو به ساقی»، «لنگان» عناوین قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیر شریفی درباره این اثر نوشته است: «کز نیستان» یک «نوبت» یا «سوئیتِ» موسیقی کلاسیک ایرانی است که در آن توجه به طراحیِ فرمِ کلیِ اثر، برقراریِ روابطِ بین اجزاء و چیدمان منطقی و روش‌مند قطعات، به طور خاص مورد نظر بوده است. در کز نیستان ایده‏‌ای محوری، برگرفته از ردیف‏‌های خاندان فراهانی رخ می‌‏نماید؛ همان ایده‏‌ بسیار مهمی که منجر به شکلی بسیار پیشرفته از ساختار فرمالِ دستگاه در ردیف‌‏های این خاندان شده است.

انتشار یک آلبوم تخصصی در حوزه ردیف؛ «کز نیستان» شنیدنی شد

امیر شریفی نوازنده‌ تار و سه‌تار، ردیف دان و آهنگساز موسیقی دستگاهی ایران است؛ وی در روند آموزش، نزد استادانی چون زیدالله طلوعی، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان، محمدرضا لطفی، حاتم عسکری، احمد ابراهیمی، حسین عمومی و فرید خردمند به فراگیری موسیقی پرداخته است.

این هنرمند از سال ۱۳۹۵ به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده‌ موسیقی دانشگاه هنر مشغول به تدریس دروس عملی و نظری موسیقی کلاسیک ایرانی بوده و فعالیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی او متمرکز بر موسیقی دستگاهی و موسیقی قدیم ایران است که آثار متعددی در این ضمینه از او منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

زمان خیری هم موسیقی و نوازندگی ساز نی را زیر نظر محمدعلی کیانی‌نژاد، عبدالنقی افشارنیا، حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی و محمدرضا لطفی فراگرفت.

وی به‌عنوان نوازنده‌ نی در ضبط و اجرای موسیقی با هنرمندانی چون داریوش طلایی، محسن نفر، مسعود شعاری، محمد اسماعیلی، سعید ثابت همکاری داشته است. ضمن اینکه از وی چندین اثر به‌صورت تک‌نوازی و همین‌طور آثاری پژوهشی با رویکرد حیات ساز نی در دوره‌ قاجار منتشر شده است.

کد مطلب 6937566
علیرضا سعیدی

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