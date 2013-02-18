نگران روابط ایران و ونزوئلا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " سی بی اس نیوز" کانادا ، "جان بیارد" وزیر امور خارجه کانادا در اظهاراتی مداخله جویانه از گسترش روابط ایران و ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

بنا بر این گزارش، وی که در سفر 8 روزه به 6 کشور آمریکای لاتین به سر می برد در اظهاراتی در لیما پایتخت پرو ضمن بیان مطلب مذکور گفت قصد دارد در دیدار از "کاراکاس" پایتخت ونزوئلا، نگرانی خود در این خصوص را با مقامات ونزوئلا مطرح کند.

وی در ادامه از فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی و بدون توجه به نقض گسترده حقوق شهروندی بومیان کانادایی در کشورش، ادعاهای نخ نما شده غربی ها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را تکرار کرد.