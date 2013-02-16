ادامه خصومت ورزی دولت کانادا با حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نشنال پست کانادا از اقدام دولت این کشور مبنی بر درخواست از کشورهای اروپایی برای قرار دادن نام حزب الله لبنان در فهرست گروههای تروریستی خبر داد.

بر این اساس دولت کانادا با طرح این ادعا که مدارک کافی برای دست داشتن اعضای حزب الله در اقدامات تروریستی وجود دارد، این موضوع را عنوان کرده است. یک مقام دولت کانادا با بیان این مطلب ابراز امیدواری کرده دولت های اروپایی نیز با پذیرفتن درخواست کانادا، با این کشور همراهی کنند.

خبر دیگری حاکی است دولت فرانسه در صدد قرار دادن نام حزب الله در فهرست گروههای تروریستی است. این اقدام در پی انتشار نتیجه تحقیق دولت بلغارستان در مورد حمله تابستان گذشته به اتوبوس توریست های اسرائیلی انجام می گیرد.

هفته گذشته بلغارستان مدعی شد حزب الله در این اقدام دست داشته است. این در حالی است که مقامات حزب الله ضمن رد این اتهام، چنین اقداماتی را در راستای سیاست های مذبوحانه رژیم صهیونیستی پس از ناتوانی در مقابله نظامی با مقاوت اسلامی دانسته اند.