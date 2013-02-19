برتری ایران، روسیه و بلاروس در دور دوم/ ترکیه برابر آذربایجان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول و دوم مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 2013 - تهران که از صبح امروز در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران در حال برگزاری است به پایان رسید. بنا بر این گزارش نتایج دورهای اول و دوم این مسابقات به شرح زیر است:

دور اول:

گروه یک:

* روسیه 7 - بلغارستان صفر

* کره‌جنوبی 5 – بلاروس 2

گروه دو:

* ایران 4 - ترکیه 3

* قزاقستان 4 - مجارستان 3

دور دوم:

گروه یک:

* روسیه 5 - ارمنستان 2

* بلاروس 5 - بلغارستان 2

گروه دو:

* ایران 6 - قزاقستان یک

* ترکیه 4 - آذربایجان 3

رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 تهران از صبح امروز با حضور 10 تیم برتر دنیا در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز شده است. ایران در سومین دیدارش در مرحله گروهی ساعت 16 امروز به مصاف آذربایجان می‌رود.