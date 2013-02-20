تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در آبدانان اندیشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فرهادی اظهار داشت: اسکان مسافران در محل های از قبل پیش بینی شده مانند مدارس اداره آموزش و پرورش، مهمانسراها و خوابگاههای ادارات و کمپینگ های گردشگری در سرآب آبدانان، همچنین توزیع دفترچه و بروشور و CDمعرفی آثار و ابنیه های تاریخی شهرستان آبدانان و استان، تهیه پوستر دو شهید نامی شهرستان آبدانان (دانشمند هسته ای ،شهیدداریوش رضایی نژاد و نوجوانترین شهید کشور شهید علی جرایه 12ساله) و توزیع سایر اقلام فرهنگی از برنامه های اندیشیده شده در ایام نوروز است که توسط همکاران ما در اداره میراث فرهنگی اجرا خواهد شد.
فرهادی در ادامه تصریح کرد: شهرستان آبدانان بیش از 100 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد
وی اظهار داشت: مناظر طبیعی دینارکوه، میانه وار،دریاچه های دوقلوی سیاه گاو ،از جمله آثار و مناظری هستند که همه ساله پذیرای مهمانان نوروزی و بازدید کنندگان از سراسر کشور می باشند.
مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آبدانان از مردم كشورمان خواست شهرستان آبدانان در استان ايلام را براي بازديد و گردشهاي نوروزي انتخاب كنند.
شهرستان آبدانان در 180 كيلومتري جنوب شهر ايلام قرار دارد.
428 مددجوی کمیته امداد دهلران از خدمات مشاوره ای بهره مند شدند
حسین نوروزی مدیر کمیته امداد دهلران با بیان این خبر گفت: از این تعداد 78 مورد خدمات مشاوره ای تخصصی و حدود 350 مورد خدمات راهنمایی بوده که به مددجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره این نهاد ارائه گردیده است .
وی افزود: در این مدت همچنین 11دوره راهنمائي گروهي در زمينه هاي آموزش نوعروسان، دختران در شرف ازدواج ،پيشگيري از اعتياد ،دغدغه تحصيلي دختران،پيشگيري از طلاق، افسردگي، خانواده تک سرپرست، اشتغال جوانان و دوست يابي جوانان برگزار شده است.
نوروزی تصریح کرد: در این مدت يک دوره همايش هم انديشي با مشاورين مدارس شهرستان در زمينه مشکلات دانش آموزان تحت حمايت و يک جلسه هسته مشاوره در خصوص مشکلات مددجويان برگزار شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 7677 نفر در قالب 2473 خانوار از مزايا وخدمات اين نهاد در شهرستان دهلران بهره مند هستند.
کمک هزینه سوخت بنزین به توانخواهان ایلامی
شهریار مهردادی با اعلام این خبر گفت: کمک هزینه شش ماهه اول بنزین به ازا هر ماه ۱۰۰هزار ریال برای هر نفر از توانخواهان واجد شرایط پرداخت شده است.
وی ادامه داد: کمک هزینه به حساب بانکی هزار و ۲۷۶نفر از توانخواهان زیر پوشش واریز شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی ایلام گفت: به هر توانخواه ۶۰۰هزار ریال و در مجموع ۷۲۰ میلیون ریال به این مددجویان پرداخت شده است.
مهردادی داشتن کارت معلولیت و کد ۱۰ رقمی را مهمترین شرط برای دریافت این سهمیه عنوان کرد.
معاون توانبخشی بهزیستی ایلام بیان کرد: اهدا سهمیه بنزین به توانخواهان از سال ۸۶ آغاز و تا سقف ۴۰۰ لیتر به این افراد بنزین تحویل داده شده است.
نزدیک به ۱۱ هزار توانخواه در استان ایلام شناسایی و زیر پوشش خدمات حمایتی مستمر و غیر مستمر اداره کل بهزیستی قرار دارند.
نظر شما