تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در آبدانان اندیشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فرهادی اظهار داشت: اسکان مسافران در محل های از قبل پیش بینی شده مانند مدارس اداره آموزش و پرورش، مهمانسراها و خوابگاههای ادارات و کمپینگ های گردشگری در سرآب آبدانان، همچنین توزیع دفترچه و بروشور و CDمعرفی آثار و ابنیه های تاریخی شهرستان آبدانان و استان، تهیه پوستر دو شهید نامی شهرستان آبدانان (دانشمند هسته ای ،شهیدداریوش رضایی نژاد و نوجوانترین شهید کشور شهید علی جرایه 12ساله) و توزیع سایر اقلام فرهنگی از برنامه های اندیشیده شده در ایام نوروز است که توسط همکاران ما در اداره میراث فرهنگی اجرا خواهد شد.

فرهادی در ادامه تصریح کرد: شهرستان آبدانان بیش از 100 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد

وی اظهار داشت: مناظر طبیعی دینارکوه، میانه وار،دریاچه های دوقلوی سیاه گاو ،از جمله آثار و مناظری هستند که همه ساله پذیرای مهمانان نوروزی و بازدید کنندگان از سراسر کشور می باشند.

مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آبدانان از مردم كشورمان خواست شهرستان آبدانان در استان ايلام را براي بازديد و گردش‌هاي نوروزي انتخاب كنند.

شهرستان آبدانان در 180 كيلومتري جنوب شهر ايلام قرار دارد.

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