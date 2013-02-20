  1. جامعه
  2. بهداشت
۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

استقبال وزارت بهداشت از موضع عدالتخواهانه رئیس جمهور/رایزنی برای تائید صلاحیت ها

استقبال وزارت بهداشت از موضع عدالتخواهانه رئیس جمهور/رایزنی برای تائید صلاحیت ها

سرپرست وزارت بهداشت، از رایزنی این وزارتخانه با هیئت عالی نظارت برانتخابات نظام پزشکی در خصوص تعیین صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن طریقت با اشاره به نامه رئیس جمهور مبنی بر بررسی روند ردصلاحیت برخی از نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی گفت: وزارت بهداشت از مواضع عدالت طلبانه رئیس جمهور در بررسی صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی استقبال و حمایت می کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مسئولین این وزارتخانه با هیئت عالی نظارت گفت: وزارت بهداشت در نظر دارد ظرف زمان باقی مانده از انتخابات، با برگزاری جلسات با اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، نسبت به شفاف سازی موضوع تعیین صلاحیتها رایزنی نماید.

کد مطلب 2002581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها