استقبال وزارت بهداشت از موضع عدالتخواهانه رئیس جمهور/رایزنی برای تائید صلاحیت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن طریقت با اشاره به نامه رئیس جمهور مبنی بر بررسی روند ردصلاحیت برخی از نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی گفت: وزارت بهداشت از مواضع عدالت طلبانه رئیس جمهور در بررسی صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی استقبال و حمایت می کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مسئولین این وزارتخانه با هیئت عالی نظارت گفت: وزارت بهداشت در نظر دارد ظرف زمان باقی مانده از انتخابات، با برگزاری جلسات با اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، نسبت به شفاف سازی موضوع تعیین صلاحیتها رایزنی نماید.