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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

دفتر تبلیغات اسلامی با صدور بيانيه اي عنوان كرد:

آیت‌الله خوشوقت منشأ خدمات فراوانی در حوزه علمیه تهران بود

آیت‌الله خوشوقت منشأ خدمات فراوانی در حوزه علمیه تهران بود

قم - خبرگزاري مهر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت آیت‌الله عزیزالله خوشوقت(ره) را تسلیت گفت و وي را ایه مباهات مومنین و منشأ خدمات فراوانی در حوزه علمیه تهران عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اِذَامَاتَ العَالِمَ ثَلَمَ فِی الِاسلامِ ثُلْمَهً لاَیَسُدّها شَیء

درگذشت عالم ربانی و معلم اخلاق و یکی از شاگردان علامه طباطبایی، حضرت آیت‌الله عزیزالله خوشوقت(ره) موجب تالم و تاثر دوستداران آن بزرگوار شد.

ایشان منشأ خدمات فراوانی در حوزه علمیه تهران، استاد مبرز اخلاق و مایه مباهات مومنین بود.

دوری از ظواهر مادی و دنیایی و تاکید بر ساده زیستی و مردمداری و ارتباطات بی تکلف مردم با ایشان از جمله ویژگیهایی است که موجب توجه قلوب ارادتمندان و جوانان به این شخصیت اخلاقی بود.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم این ضایعه را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم، مقام معظم رهبری،مراجع معظم تقلید، علما، فضلا، و طلاب حوزه‌های علمیه و ملت شریف ایران و بیت مکرم آن عالم مکرم تسلیت گفته، برای روح ایشان طلب مغفرت و رحمت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت می‌کند.
 

کد مطلب 2002634

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