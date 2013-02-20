جزئيات بیماری و درگذشت آيت الله خوشوقت در مكه مكرمه

دکتر سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ضایعه درگذشت آیت الله خوشوقت در مورد جزئيات بيماري و مرگ اين عالم رباني در مكه مكرمه گفت: از 17 روز پیش، تیم مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر مستقر در مکه مکرمه در جریان کسالت آیت الله خوشوقت قرار گرفت. تیم پزشکی سریعأ به هتل محل اقامت ایشان اعزام می شوند که بررسی ها و معاینات اولیه حاکی از قند و فشارخون بالا، نارسایی کلیه و بیماری قلبی معظم له بوده است.

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: پس از معاینات ابتدایی آیت الله خوشوقت به بیمارستان"ملک فیصل" منتقل می شوند و تحت درمان قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه معظم له طی 17 روز بیماری، مورد توجه دقیق متخصصین بیمارستان و پزشکان متخصص هلال احمر مستقر در مکه مکرمه و تیم پزشکی ایرانی قرار گرفته بود، اظهار داشت: در این مدت تیم های پزشکی روزی چندین بار ایشان را معاینه کرده و با دقت روند بیماری را تحت نظر قرار داده اند. همچنين با وجود تلاش های تیم های پزشکی، روز دوشنبه متخصصان بیمارستان "ملک فیصل" و تیم پزشکی ایرانی با مشهود بودن بهبودی در حال عمومی معظم له، اجازه انتقال ایشان را به کشور صادر کردند که در پی آن در شامگاه دوشنبه یک تیم پزشکی مجرب برای انتقال آیت الله به جده اعزام شد.

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: تیم پزشکی اعزام شده متشکل از متخصصین قلب، آی سی یو و بیهوشی صبح روز گذشته وارد جده شده اند اما در آن زمان حال آیت الله رو به وخامت می رود لذا این تیم سه ساعت در فرودگاه مستقر می شوند اما با توجه به وخامت حال معظم له، امکان انتقال ایشان مهیا نمی شود.

دکتر ریاض تصریح کرد: با وجود اقدامات متخصصان بیمارستان و کادر پزشکی ایرانی سرانجام صبح امروز معظم له ایست قلبی پیدا می کنند و احیا و درمان ها موثر واقع نمی شود و ایشان با کمال تأسف در شهر مکه مکرمه به درگاه احدیت پیوست.