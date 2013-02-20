به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نوری همدانی امروز (2اسفند ماه) در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان این که مسئولان و نخبگان باید در هر کاری با رهبری مشورت کنند، گفت: متاسفانه اخیرا، نشریات و خبرگزاری ها از انتشار نامه ای خبر دادند که عده ای برای دولتمردان مصر نوشتند که برای کمک و راهبردی کردن انقلاب مصر، ما کمک می کنیم چرا که انقلاب اسلامی الگوی مناسب برای همه ملت ها است.

وی گفت: در این که انقلاب اسلامی الگوی تمام انقلاب ها هست حرفی نیست، اما باید برای هرکاری باید با رهبر فرزانه انقلاب مشورت کرد، جوابی که مصری ها دادند و با نشان دادن قمه زنی عده ای در شهری انقلاب اسلامی و تشیع را دارای ضعف دانستند.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه 53 نهج البلاغه اظهار داشت: امیرالمومنین علی(ع) در این نامه به صراحت بیان می کنند، حاکمی که اساس کار خود را با خونریزی بنا گذاری کند، عذاب الهی را بوجود می آورد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه اولین بازخواست خدای متعال در رابطه با کشتن انسان های بی گناه است افزود: خدای متعال در روز قیامت زمانی که به اعمال مردم رسیدگی می کند از خون هایی می پرسد که بی گناه ریخته شده است.

این مرجع تقلید تصریح کرد: امام علی(ع) به مالک اشتر نصیحت می کند که مبادا حکومت خود را با ریختن خون مردم تقویت کنی، چرا که هر حاکمی خونریز باشد حکومتش سست و ضعیف می شود و رو به نابودی است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به خاستگاه تشیع گفت: مذهب تشیع از همان ابتدای نبوت در مجلسی که نبی مکرم اسلام برای اقربین و عشیرتین تشکیل دادند با انتخاب، وصی و وزیر و جانشین خودشان بنیان نهادند.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم اضافه کرد: دشمنی های وهابیت در گذشته تنها در کتاب ها صورت می گرفت ولی از روزی که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، تمام استکبار با بسیج کردن وهابیت برای کوبیدن تشیع دست به کار شدند.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که وهابیت از لحاظ علمیت و منطق چیزی در دست ندارند گفت: بارها آنها را برای مناظره خواستیم ولی از آنجایی که چیزی در دست ندارند حاضر به مناظره نشدند و تحت حمایت های استکبار جهانی، دست به کشتار شیعیان می زنند.

وی با اشاره به تشکیل نظام اسلامی در ایران خاطرنشان کرد:حکومت اسلامی با تفکرات وهابیت نمی سازد لذا اتحادیه اروپا و آمریکا به وسیله مزدوران منطقه ای خود دست به کشتار می زنند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: دولت های زیر سلطه آمریکا و استکبار با سو استفاده از اختلافات اخیر شیعیان را به قتل می رسانند.

وی خاطرنشان کرد: رمز پیرزوی مردم در مقابل استکبار و وهابیت، ایستادگی و قیام است.

آیت الله نوری همدانی در پایان با تسلیت ارتحال آیت الله خوشوقت و با اشاره به جایگاه اخلاقی این عالم ربانی گفت: ایشان عالم وارسته و اخلاقی بودند که رحلتشان مصیبتی برای جامعه اهل علم است برای ایشان از خدای متعال علو درجات می طلبیم و به خانواده معظم له تسلیت عرض می‌کنیم.