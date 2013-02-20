به گزارش خبرنگار مهر،‌ جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی سپاهان که در بازی هفته گذشته سپاهان مقابل پرسپولیس تهران از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد، به دلیل دریافت این کارت زرد 3 اخطاره شد و دیدار آینده تیمش را از دست داد.

همچنین فرشید طالبی، مدافع سپاهان نیز در بازی با پرسپولیس کارت زرد گرفت و به دلیل سه اخطاره شدن، نمی‌تواند در مسابقه فردای تیمش به میدان برود.

میلان سوشاک، دیگر مدافع سپاهان هم با توجه به اخراجش در بازی هفته گذشته این تیم، نمی‌تواند طلایی‌پوشان را در دیدار با ملوان بندر انزلی همراهی کند. بنابراین سپاهان در بازی فردای خود مقابل ملوان کار سختی در زمینه استفاده از بازیکنان دفاعی دارد و به احتمال فراوان کرانچار در این مسابقه از علی احمدی و فرازمند در خط دفاعی خود استفاده خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.