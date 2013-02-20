به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ملوان بندر انزلی در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: ما بازی‌های قبلی خودمان را آنالیز کرده‌ایم و روی نقاط ضعف در خط دفاعی و نقاط ضعفی که نتوانستیم گل بزنیم، کار کردیم.

وی ادامه داد: کل آنالیزها را برای بازی‌های پیش‌رو گذاشته‌ایم؛ بازی‌های مهمی در پیش داریم که در سرنوشت قهرمانی ما بسیار تاثیرگذار است و به بازیکنان گفته‌ام که دیگر فرصتی برای اشتباه ندارند و برای ماندن در کورس قهرمانی باید 8 بازی آینده را با بهترین نتیجه به پایان برسانیم بنابراین در چند روز اخیر روی تیم کار کرده‌ایم.

سرمربی سپاهان در مورد غیبت 3 بازیکن کلیدی سپاهان در این مسابقه ادامه داد: به هر حال چون طالبی، سوشاک و سوکای در بازی قبل کارت زرد و قرمز گرفته‌اند، به دلیل محرومیت نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم اما برای بازی فردا علی احمدی و بولکو را در قلب خط دفاعی بازی می‌کنیم و در سمت چپ حاج‌صفی و در سمت راست جعفری را استفاده می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر محرم در سپاهان خنثی شود، کل تیم از کار می‌افتد، بیان داشت: من با این حرف شما موافق نیستم و در بازی پرسپولیس همه ما بد بودیم و ضعف تیمی داشتیم. پرسپولیسی‌ها کل بازیکنان ما را از کار انداخته بودند و این شکست ربطی به از کار انداختن محرم نویدکیا نداشت. البته باید بگویم استقلال و پرسپولیس فقط وقتی ما را می‌برند، کسب اعتبار می‌کنند.

کرانچار در پاسخ به این سئوال که برای کاهش احتمال مصدومیت محرم، آیا از او در بازی‌های آینده کمتر استفاده می‌کنید، بیان داشت: من در هر بازی فقط می‌توانم دو سه بازیکن را تعویض کنم و اگر اتفاقی بیفتد یا محرم مصدوم شود، او را از زمین بیرون می‌کشم وگرنه نمی‌توانم او را بازی ندهم چون به او احتیاج داریم.

وی در مورد عملکرد بد جهان عالیان در دیدار گذشته سپاهان مقابل پرسپولیس بیان داشت: انتظار نداشتم جهان عالیان در بازی پرسپولیس ستاره تیم ما باشد چون جو ورزشگاه و شرایط بازی کردن در آزادی بر کار او تاثیرگذار بود؛ در نیمه دوم هم پست او را با بولکو تغییر دادم تا بازی متعادل شود اما باید بگویم در بازی پرسپولیس کل خط میانی بد بازی کرد و مشکل فقط جهان‌عالیان نبود. با این حال بازی کردن در دربی‌های بزرگ برای جهان‌عالیان لازم است تا بازیکن بزرگی شود و او حمایت کامل مرا دارد.

سرمربی سپاهان در مورد محمد غلامی هم افزود: غلامی بازی‌های زیادی به میدان رفته و در بازی فردا هم بازی می‌کند و امیدواریم در همان سطح انتظارات و توقعات ما بازی کند. خلعتبری بازی‌های خوبی برای ما انجام داده و در بازی پرسپولیس 2،3 موقعیت از دست داد و همچنان در آمادگی به سر می‌برد و من مشکلی با او ندارم.

وی در مورد اینکه ارنج ثابت سپاهان باعث می‌شود که تیم‌های رقیب دست او را بخوانند، بیان داشت: تیمی که ارنج ثابت داشته باشد، از نظر نتیجه و استیل بازی موفق‌تر ظاهر می‌شود و اگر مصدومیت، محرومیت یا عدم آمادگی باشد، مجبورم ترکیب را تغییر دهم و اگر بازیکنی ناآماده باشد این کار را می‌کنیم اما امیدوارم روند خوب خود را ادامه دهیم چون تنها برد به قهرمانی ما کمک می‌کنند.

کرانچار در مورد نیمکت‌نشینی‌های اخیر جمشیدیان گفت: ارنج تیم من ثابت است و جمشیدیان نتوانست خودش را به من ثابت کند اما هنوز هم جا هست و در او می‌بینم که خودش را در بازی‌های آینده به من نشان دهد و فرصت بازی هنوز برای او هست.

وی افزود: 8 بازی داریم و تا آخرین نفس برای قهرمانی می‌جنگیم و منتظر لغزش حریفان مخصوصا استقلال هستیم و مطمئنا باشید که استقلال لغزش دارد اما تیم ما دیگر فرصت اشتباه ندارد برای مدعی ماندن در سه جام مدعی باید هیچ اشتباهی نداشته باشیم.