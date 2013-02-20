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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

پيام تسليت آیت الله هاشمی رفسنجانی درپي درگذشت آيت‌الله خوشوقت

پيام تسليت آیت الله هاشمی رفسنجانی درپي درگذشت آيت‌الله خوشوقت

در پي درگذشت استاد اخلاق، آيت‌الله خوشوقت، پيام‌ تسليتی از سوي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، متن پيام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي درگذشت آيت‌الله خوشوقت بدين شرح است:
 
انالله و انااليه راجعون
 
ارتحال استاد اخلاق، آيت‌الله عزيز خوشوقت، باعث تأثر و تألم است. آن عالم فقيد از شاگردان حضرت امام خميني(ره) و حضرت آيت‌الله طباطبايي(ره) و منشاء خدمات فراواني به انقلاب اسلامي بود.
 
مصيبت فقدان اين عالم بزرگ را تسليت گفته، از درگاه خداوند متعال براي آن فقيد سعيد، علوّ درجات و براي دوستان، آشنايان، بازماندگان محترم به‌ويژه بيت معزز ايشان صبر و شکيبايي مسألت مي‌کنم.
 
اکبر هاشمی رفسنجانی

 

کد مطلب 2002852

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