به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، متن پيام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي درگذشت آيت‌الله خوشوقت بدين شرح است:

انالله و انااليه راجعون

ارتحال استاد اخلاق، آيت‌الله عزيز خوشوقت، باعث تأثر و تألم است. آن عالم فقيد از شاگردان حضرت امام خميني(ره) و حضرت آيت‌الله طباطبايي(ره) و منشاء خدمات فراواني به انقلاب اسلامي بود.

مصيبت فقدان اين عالم بزرگ را تسليت گفته، از درگاه خداوند متعال براي آن فقيد سعيد، علوّ درجات و براي دوستان، آشنايان، بازماندگان محترم به‌ويژه بيت معزز ايشان صبر و شکيبايي مسألت مي‌کنم.

اکبر هاشمی رفسنجانی