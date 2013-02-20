به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، متن پيام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي درگذشت آيتالله خوشوقت بدين شرح است:
انالله و انااليه راجعون
ارتحال استاد اخلاق، آيتالله عزيز خوشوقت، باعث تأثر و تألم است. آن عالم فقيد از شاگردان حضرت امام خميني(ره) و حضرت آيتالله طباطبايي(ره) و منشاء خدمات فراواني به انقلاب اسلامي بود.
مصيبت فقدان اين عالم بزرگ را تسليت گفته، از درگاه خداوند متعال براي آن فقيد سعيد، علوّ درجات و براي دوستان، آشنايان، بازماندگان محترم بهويژه بيت معزز ايشان صبر و شکيبايي مسألت ميکنم.
اکبر هاشمی رفسنجانی
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