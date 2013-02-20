فردا دمای 14 استان کشور به زیر صفر می رود

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر افزود: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد فردا دمای هوا در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهار محال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، مرکزی و همدان به زیر صفر می رود و از روز شنبه یک سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود که تا روز دوشنبه در بیشتر نقاط کشور فعال است.

وی با اشاره به وضعیت هوای کشور در روز شنبه تصریح کرد: با ورود سامانه مذکور بارش برف و باران گاهی با وزش باد در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و ارتفاعات غربی زاگرس مرکزی و سپس استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و از عصر شنبه در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران پیش بینی می‌شود.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت هوا در روز یکشنبه تصریح کرد: بارش برف و باران و وزش باد و سپس کاهش دما در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز ، تهران، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری،‌ لرستان، شمال خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس پیش بینی شده است.

امیدوار اظهار داشت: روز دوشنبه بارش باران به نوار شمالی و شرقی کشور محدود می‌شود، بر این اساس در روز دوشنبه بارش باران و برف و وزش باد و سپس کاهش دما در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق اصفهان و شمال هرمزگان انتظار می‌رود. با خروج این سامانه بارشی از کشور پیش‌بینی می‌کنیم از روز سه‌شنبه شاهد افت دما در اکثر نقاط کشور باشیم.

به گفته وی، در دو روز آینده برای برخی مناطق جنوب شرق و شرق کشور وزش باد و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یاد آور شد: فردا در شمال غرب و سواحل جنوبی دریای خزر بارش پراکنده و خفیف و همچنین در شمال شرق بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.