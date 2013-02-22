بارش برف و باران فردا در پایتخت/ کاهش 3 درجه ای دما

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد پیش بینی می شود. از فردا با ورود یک سامانه بارشی به کشور در استان های غربی و به تدریج دراواخر وقت در دامنه های جنوبی البرز و سواحل غربی دریای خزر ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد آغاز می شود.

به گفته وی، در روز یکشنبه، گستره بارش ها به تمام مناطق کشور به جز جنوب شرق خواهد رسید.

امیدوار اظهار داشت: روز دوشنبه به تدریج از میزان بارش ها در نیمه غربی کشور کاسته می شود ولی در نیمه شرقی، نواحی مرکزی و سواحل دریای خزر بارش ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز یکشنبه در نیمه غربی و روز دوشنبه در اکثر نقاط به ویژه شمال شرق کشور کاهش دما پیش بینی می شود.

وی افزود: این سامانه بارشی روز سه شنبه از مرزهای شرقی کشور خارج می شود .

امیدوار یاد آور شد: طی رو زهای یکشنبه و دوشنبه دریای خزر و روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس به سبب وزش باد شدید مواج است.

به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ، فردا آسمان تهران ابری همراه با بارش باران، و برف و وزش باد خواهد بود بیشینه دما با 3 درجه کاهش نسبت به امروز برابر 8 درجه سانتیگراد و کمینه دما با 1 درجه کاهش نسبت به امروز معادل 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.