در مهار مسی موفق بودیم/ ناراحتم که گل سوم را نزدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمیلیانو الگری در کنفرانس خبری پایان بازی گفت: خط دفاع ما در این بازی فوق‌العاده بود. می‌دانستیم بارسا علاقه زیادی به داشتن مالکیت توپ در طول بازی دارد اما یک لحظه هم فشار را از روی آنها بر نداشتیم.

وی افزود: در نیمه اول ضد حملات خطرناکی را طرح‌ریزی کردیم اما در زدن ضربات آخر کم دقت بودیم. از نتیجه بازی کاملا راضی هستم اما اکنون دیگر باید به فکر دربی یکشنبه مقابل اینتر باشیم.

سرمربی تیم فوتبال میلان در مورد دیدار برگشت افزود: بازی برگشت یک بازی کاملا متفاوت خواهد بود و می‌دانیم کار بسیار دشواری در نیوکمپ پیش رو داریم، به همین خاطر ناراحتم که چرا گل سوم را نزدیم. بازیکنان ما خیلی خوب مسی را مهار کردند، اما اگر می‌خواهیم به مرحله بعد راه پیدا کنیم، باید در نیوکمپ هم او را مهار کنیم.

دیدار دو تیم میلان و بارسلونا چهارشنبه شب در چارچوب دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو با پیروزی 2 بر صفر میلان به پایان رسید.