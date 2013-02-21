  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

اخبار سوریه/

سلسله انفجارهای دمشق/ ادعاهای گروههای مسلح سوری علیه حزب الله

سلسله انفجارهای دمشق/ ادعاهای گروههای مسلح سوری علیه حزب الله

در حالی که امروز سلسله انفجارهایی پایتخت سوریه را به لرزه درآورد یکی از سرکرده های گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه ادعاهایی را علیه حزب الله لبنان مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: سه انفجار دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورده است؛ نخستین انفجار در نزدیکی میدان السبع بحرات، دومی در نزدیکی مقر حزب بعث در منطقه المزرعه و انفجار سوم در منطقه رکن الدین بوده است.

روسیا الیوم بیان کرد: همچنین اخباری درباره هدف قرار گرفتن دانشکده پلیس در منطقه مساکن در برزه الدمشقی مخابره شده است.

از سوی دیگر سلیم ادریس رئیس آنچه ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه خوانده می شود مدعی حملات حزب الله لبنان به پایگاههای این گروه تروریستی شد و حزب الله را به هدف قرار مراکز آن در داخل لبنان تهدید کرد.

کد مطلب 2003202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها