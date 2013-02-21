سلسله انفجارهای دمشق/ ادعاهای گروههای مسلح سوری علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: سه انفجار دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورده است؛ نخستین انفجار در نزدیکی میدان السبع بحرات، دومی در نزدیکی مقر حزب بعث در منطقه المزرعه و انفجار سوم در منطقه رکن الدین بوده است.

روسیا الیوم بیان کرد: همچنین اخباری درباره هدف قرار گرفتن دانشکده پلیس در منطقه مساکن در برزه الدمشقی مخابره شده است.

از سوی دیگر سلیم ادریس رئیس آنچه ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه خوانده می شود مدعی حملات حزب الله لبنان به پایگاههای این گروه تروریستی شد و حزب الله را به هدف قرار مراکز آن در داخل لبنان تهدید کرد.