کنگره شهدای زن لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره 500 شهیده زن لرستان ظهر پنجشنبه به همت بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در محل سالن همایشهای جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مراسم با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، رئیس مرکز خدمات حوزه علمیه تهران و البرز، اعضای بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، خانواده شهدا و عموم مردم برگزار شد.

در این مراسم همچنین ازخانواده های شهیده زهرا رحیمی و ناهید احمدی مقدم با اهداء لوح یادبودی تقدیر به عمل آمد.

در بخش ارسال مقاله 30 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که از این تعداد سه مقاله برگزیده با اهداء لوح و جوایزی مورد تقدیر قرار گرفتند.