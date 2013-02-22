نیروهای ناکارآمد جایی در سیستم کاری شهرداری گناوه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی پنجشنبه‌شب در نشست با جمعی از بازاریان گناوه ضمن تشکر از همراهی شورای شهر و مردم با وی اظهار داشت: تمام درخواست‌هایی که تاکنون ما به شورا فرستادیم، بررسی شده و در نهایت به تصویب رسیده است و حتی یک درخواست ما برگشت نخورده است.

محمدی خطاب به بازاریان حاضر در جلسه گفت: هدف از این نشست این است که از همه شما بازاریان عزیز می خواهم که در این مدت محدود که مسئولیت شهرداری گناوه بر عهده ماست و در خدمت مردم گناوه هستیم، همکاری لازم را با ما به عمل آورید.

وي افزود: در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و اتاق فکر شهرداری گناوه با حضور نخبگان و صاحب نظران شهر، برای بررسی وضعیت سایت تجاری در آستانه نوروز، اين نشست تبادل آرا با حضور شما بازاريان برنامه ريزي شده است.

شهردار گناوه گفت: با تمام این دغدغه‌ها و مشکلات، پروژه‌های متعددی را با کیفیت و کمیت مطلوبی در حال اجرا داریم که در راستای انجام پروژه‌های عمرانی واقعا نیازمند به همکاری شما هستیم.

وي بيان داشت: رعایت مسائل ترافیکی در خیابان‌های مركزي شهر بسیار مهم است و تاکنون حتی یک تماس در این زمینه نداشته‌ایم و این سطح بالای همکاری شهروندان با شهرداری در انجام پروژه‌های عمرانی را می‌رساند.

وی درآمد پایین شهرداری را در نتیجه مشکلات اقتصادی کشور دانست و با بیان اینکه ربطی به وجود یا عدم وجود نیرویی در سیستم اداری ندارد، گفت: همه نیروهای واحدهای مختلف شهرداری گناوه به ویژه در ایام نزدیک به پایان سال و عید نوروز به شدت در حال کار هستند و طبیعتا ما باید برنامه ریزی کنیم که عید نوروز امسال بهتر از سال گذشته باشد.

محمدی با اعلام مخالفت صریح خود با لغو تغییرات اعمال شده در زمان شهردار سابق در سیستم اداری شهرداری گناوه گفت: تحت هیچ شرایطی و تا زمانی که مسئولیت شهرداری بر عهده من است، اجازه نمی دهم که نیرویی که در کارش ایراد وارد باشد، وارد سیستم اداری شود و این اتفاق تنها با رفتن بنده محقق خواهد شد.

وی، ورودگردشگران نوروزی به گناوه را فرصتی ارزشمند برای معرفی جذابیت های این شهر به گردشگران دانست و گفت: امیدواریم با هم افزایی شهروندان و صاحب نظران عزیز بتوانیم در این زمینه سربلندباشيم.

حمایت شورای شهر از شهردار گناوه

رئیس شورای اسلامی شهر گناوه نیز در این نشست با اشاره به رایزنی شورای اسلامی با مردم برای انتخاب مهندس محمدی به عنوان شهردار گناوه گفت: شورا همواره تمام تلاش خود را برای جلب رضایت شهروندان عزیز به کار برده و بسیاری از اقدامات صورت گرفته در شهر با پیشنهاد مستقیم و حمایت اعضای شورای اسلامی بوده است.

حسن عرب زاده در ادامه حمایت مردم از شورای اسلامی را ضرورت خدمات رسانی بهتر دانست و گفت: امیدواریم مردم با حمایت از اعضای شورای اسلامی، از آراء خود پشتیبانی کنند.

معاون فرهنگی هنری شهرداری گناوه نیز در این نشست با اشاره به تاثیر نشست های هم اندیشی با نخبگان در بهبود مدیریت شهری گفت: از همکاری بی دریغ همه صاحب نظران، معتمدین و نخبگان عزیزی که با حضور خود در کمیسیون های مختلف نقشی اثرگذار در حل مشکلات داشته اند قدردانی می کنیم.

روح الله ملکزاده ضمن قدردانی از شهردار براي پذیرش مسئولیت شهرداری در شرایط مالی فعلی درمورد همکاری های دوشادوش اعضای شورای اسلامی با شهرداری گناوه گفت: همه اتفاقات خوبی که در شهر افتاده است با همکاری شورای شهر بوده است.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از موفقیت شهرداری در میزبانی از گردشگران نوروزی گفت: جلب رضایت گردشگران، ضامن حضور آن ها و رونق بازار گناوه خواهد بود.

در ادامه این نشست، معتمدین حضور یافته به بیان دیدگاه های خود در راستای بهبود شرایط حضور گردشگران نوروزی، مبلملان شهري، مشكلات سايت تجاري و... پرداختند.