به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی آزاد ایران روز پنج شنبه در نخستین روز رقابت‌های جام جهانی با نتیجه 6 بر یک از سد تیم آمریکا گذشت. ایران امروز جمعه در دیدار پایانی این مسابقات با روسیه رو به رو می‌شود.

سایت فدراسیون کشتی آمریکا به ارائه یک گزارش کلی از روز نخست مسابقات پرداخت. "زکی جونز"، سرمربی تیم ملی آمریکا، در گفتگو با این سایت در خصوص بازی با ایران گفت: تیم ما شروع خوبی مقابل گرجستان و ژاپن داشت. البته جلوی گرجستان چندان آتشین ظاهر نشدیم اما در دیدار با ژاپن جبران کردیم. ایران تیمی قدرتمندی است ضمن اینکه ما هم همزمان عملکرد خوبی مقابل این تیم نداشتیم. روز جمعه دو مسابقه باید انجام دهیم که در حال حاضر اولویت ما برگزاری خوب این دو دیدار محسوب می‌شود.

سایت فدراسیون کشتی آمریکا در بخشی دیگر از گزارش خود آورده است: در طول برگزاری دیدار تیم‌های ایران و آمریکا، رفتارهای جوانمردانه عالی از سوی ورزشکاران و هواداران را شاهد بودیم. در آنجا نشانه‌های فراوانی از احترام متقابل بین کشتی‌گیران ایرانی و آمریکایی به چشم می‌خورد. کشتی‌گیران به هم دست می‌دادند و یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند. جمعیت حاضر در سالن هم مدام تشویق می‌کردند و در مجموع سرشار از شور و اشتیاق بودند.