  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

 وزارت امور خارجه  انفجارات تروریستی در سوریه را محکوم کرد

 وزارت امور خارجه  انفجارات تروریستی در سوریه را محکوم کرد

جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اقدام کور تروریستی علیه مردم بیگناه سوریه را که به کشته و مجروح شدن جمعی از شهروندان این کشور انجامید، قویاً محکوم کرده و با خانواده های قربانیان جنایت مزبور، اعلام همدردی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران اقدام کور تروریستی علیه مردم بیگناه سوریه را که به کشته و مجروح شدن جمعی از شهروندان این کشور انجامید، قویاً محکوم کرده و با خانواده های قربانیان جنایت مزبور، اعلام همدردی می کند.



بی تردید بدخواهان ملت سوریه از بازگشت آرامش و ثبات به سوریه نگران بوده و فرآیند آشتی ملی را بر خلاف امیال و اطماع خود می بینند. از این رو تلاش دارند با تداوم رعب و وحشت و اقدامات تروریستی، مانع تحقق اصلاحات سیاسی ملت سوریه و تحکیم ثبات و امنیت داخلی در این کشور شوند.


جمهوری اسلامی ایران ضمن توصیه اکید به همه گروه ها و جریانات سیاسی علاقمند به ثبات و امنیت در سوریه، خواستار هوشیاری و مقابله با اینگونه اقدامات ضد انسانی بوده و از کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای انتظار دارد به روند مسالمت آمیز گفتگوهای سیاسی پیوسته و از آن حمایت کنند.

کد مطلب 2003545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها