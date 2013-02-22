 وزارت امور خارجه  انفجارات تروریستی در سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران اقدام کور تروریستی علیه مردم بیگناه سوریه را که به کشته و مجروح شدن جمعی از شهروندان این کشور انجامید، قویاً محکوم کرده و با خانواده های قربانیان جنایت مزبور، اعلام همدردی می کند.



بی تردید بدخواهان ملت سوریه از بازگشت آرامش و ثبات به سوریه نگران بوده و فرآیند آشتی ملی را بر خلاف امیال و اطماع خود می بینند. از این رو تلاش دارند با تداوم رعب و وحشت و اقدامات تروریستی، مانع تحقق اصلاحات سیاسی ملت سوریه و تحکیم ثبات و امنیت داخلی در این کشور شوند.



جمهوری اسلامی ایران ضمن توصیه اکید به همه گروه ها و جریانات سیاسی علاقمند به ثبات و امنیت در سوریه، خواستار هوشیاری و مقابله با اینگونه اقدامات ضد انسانی بوده و از کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای انتظار دارد به روند مسالمت آمیز گفتگوهای سیاسی پیوسته و از آن حمایت کنند.