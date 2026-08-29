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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

مجلس خبرگان رهبری خواستار تحقق مطالبات رهبر انقلاب از ارکان حاکمیت شد

مجلس خبرگان رهبری خواستار تحقق مطالبات رهبر انقلاب از ارکان حاکمیت شد

در پی صدور پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از رهنمودها و توصیه های معظم له، از دغدغه‌های مهم ایشان، قدردانی و خواستار پیگیری از سوی ارکان حاکمیت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب بمناسبت هفته دولت، مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از رهنمودها و توصیه های عالمانه معظم له، از دغدغه‌های مهم ایشان، قدردانی و خواستار پیگیری و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب از سوی ارکان حاکمیت به ویژه دولت خدمتگزار شد.

متن پیام مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیام وحدت آفرین، امیدبخش و سرشار از هدایت‌های حکیمانه و رهنمودهای عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت‌ آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت هفته دولت، همزمان با هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بار دیگر حس امید، ضرورت حفظ وحدت در جامعه و اهمیت تقویت انسجام و همسویی اجزای حاکمیت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی را متجلی ساخت.

مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به مقوله وحدت و تأکید مکرر معظم له نسبت به ارائه خدمت صادقانه مسؤولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً دولت خدمتگزار به مردم قدرشناس و مبعوث شده ایران اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، شهیدان رجایی و باهنر و نیز شهید رئیسی و همراهان آن رئیس جمهور مردمی و انقلابی، با اعلام حمایت قاطع از خطوط ترسیم شده مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، بر تبعیت محض و التزام عملی همه بخش‌های حاکمیت نسبت به رهنمودها و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید می‌نماید و به استناد تجارب متعدد گذشته معتقد است که تحقق پیشرفت کشور در ابعاد مادی و معنوی و برون رفت از مشکلات داخلی و خارجی و حفظ میراث گرانقدر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) تنها با تقویت روحیه ولایت‌مداری اقشار جامعه به ویژه مسؤولین امر، کسب رضایت و جلب نصرت إلهی، وظیفه شناسی، پرهیز از القای یأس و ناامیدی و ارائه خدمت صادقانه به این مردمِ غیور و همیشه در صحنه، میسور خواهد بود ان شاءالله.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

مجلس خبرگان رهبری

۷ شهریور ۱۴۰۵

کد مطلب 6931152
رامین عبداله شاهی

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