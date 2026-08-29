به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بروز شکستگی ناگهانی در شبکه آبرسانی، آب شرب برخی مناطق شهرستان خرم‌آباد روز شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، قطعی یا افت فشار آب از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در مناطق نگارستان، جهادگران، شیرخوارگاه، خیابان انقلاب و ستارخان اعمال می‌شود.

از شهروندان ساکن این مناطق درخواست شده است با توجه به زمان اعلام‌شده، تمهیدات لازم را برای تأمین و مدیریت مصرف آب پیش‌بینی کنند.

همچنین برای اطلاع از محل قطعی‌های موقت آب و دریافت اطلاعات تکمیلی، شهروندان می‌توانند از مسیر اطلاع‌رسانی اعلام‌شده توسط شرکت آب و فاضلاب استان لرستان استفاده کنند.