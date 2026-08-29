به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد از برخورد پراید و MVM در علی‌آبادکتول خبر داد و اظهار کرد: این حادثه شامگاه جمعه ششم شهریورماه در محدوده ۲۰ متری جنگل، روبه‌روی جانبازان ۵ در شهر علی‌آبادکتول به وقوع پیوست.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه زرین‌گل با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادگران پس از حضور، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند که دو نفر از آنان توسط نیروهای هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک پسر ۱۳ ساله به دلیل آسیب‌دیدگی در ناحیه کتف راست و یک زن ۲۰ ساله به علت تروما در ناحیه گردن و زانوی چپ، توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) علی‌آبادکتول انتقال یافتند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا وقوع حوادث، ضمن حفظ خونسردی، مراتب را از طریق سامانه امدادی ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.