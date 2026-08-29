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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

رونمایی از «دستیار بازرسی» برای ارتقای دانش بازرسان شهرداری تهران

رونمایی از «دستیار بازرسی» برای ارتقای دانش بازرسان شهرداری تهران

نشست تخصصی مدیران سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور معاونان، مدیران، بازرسان و جمعی از کارکنان این سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی مدیران سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور معاونان، مدیران، بازرسان و جمعی از کارکنان این سازمان برگزار شد. طی این مراسم ضمن بررسی تحولات روز منطقه و مسائل مدیریتی و اجرایی، بر ضرورت ارتقای اثربخشی نظام بازرسی، اصلاح فرآیندهای اداری و تقویت دانش تخصصی بازرسان تأکید شد.

در این نشست مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر مسائل منطقه و سیاسی، با ارائه تحلیلی از آخرین تحولات منطقه، به تشریح ابعاد و پیامدهای رویدادهای سیاسی و امنیتی پرداخت و بر ضرورت شناخت دقیق تحولات پیرامونی و توجه به اقتضائات جدید در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی تأکید کرد.

در ادامه، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران، با اشاره به نقش برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای سازمانی، استفاده مؤثر از ظرفیت نیروی انسانی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد.

او اصلاح فرآیندهای اداری را یکی از زمینه‌های مهم فعالیت سازمان بازرسی دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود در مجموعه‌های اداری، ریشه در فرآیندهای نادرست یا ناکارآمد دارد و تداوم این مسائل می‌تواند در نهایت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان اثرگذار باشد.

همچنین لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، با تأکید بر اهمیت نقش مناطق در تحقق اهداف مدیریت شهری، افزایش هماهنگی، نظارت و تعامل میان بخش‌های مختلف شهرداری را ضروری دانست.

هاشم کارگر، معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با تشریح برخی موضوعات مرتبط با حوزه بازرسی، بر ضرورت تقویت فرآیندهای نظارتی، ارتقای کیفیت اقدامات بازرسی و توجه جدی به مسائل و انتظارات موجود در این حوزه تأکید کرد و گفت: نظارت و بازرسی در کنار مدیریت و نظام حکمرانی هستند و همراه انجام امور است.

در ادامه این نشست، مجموعه ۱۱ جلدی «دستیار بازرسی» با حضور معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون برنامه‌ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران و رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران رونمایی شد. این مجموعه با هدف تقویت دانش تخصصی، انسجام‌بخشی به فرآیندهای نظارتی و ارتقای اثربخشی فعالیت‌های بازرسی در حوزه مدیریت شهری، طی هشت ماه و با مشارکت کارشناسان و دست‌اندرکاران سازمان بازرسی شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است.

«دستیار بازرسی» در ۱۱ عنوان تخصصی شامل کمیسیون معاملات، حوزه فنی و عمران، سامانه‌های تخصصی شهرداری، دانستنی‌های حقوقی مرتبط با شهرداری، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، مالی و اقتصاد شهری، شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تهیه شده است.

مهدی منوری، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، در این مراسم با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه و اثربخشی نظام بازرسی، توانمندسازی بازرسان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و استفاده از دانش سازمانی را از الزامات ارتقای کیفیت اقدامات نظارتی دانست.

او با بیان اینکه هدف از فعالیت‌های بازرسی باید در نهایت به اصلاح فرآیندها، رفع آسیب‌ها و ارتقای عملکرد مدیریت شهری منجر شود، اظهار کرد: شناسایی مسائل و آسیب‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، راهکارهای دقیق، کارشناسی و قابل اجرا نیز ارائه شود.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، تهیه مجموعه «دستیار بازرسی» را حاصل هشت ماه تلاش مستمر کارشناسان و دست‌اندرکاران سازمان دانست و بر استمرار مسیر دانش‌محوری و تقویت زیرساخت‌های تخصصی حوزه بازرسی تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر ارتقای سطح بازرسی، تقویت فرآیندهای نظارتی، بهبود فرآیندهای اداری و خدماتی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای عملکرد مدیریت شهری تأکید شد. در پایان نیز از کارکنان و بازرسان نمونه سازمان بازرسی شهرداری تهران و همچنین مؤلفان، کارشناسان و دست‌اندرکاران تهیه و انتشار مجموعه «دستیار بازرسی» با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6931120

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