رونمایی از «دستیار بازرسی» برای ارتقای دانش بازرسان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی مدیران سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور معاونان، مدیران، بازرسان و جمعی از کارکنان این سازمان برگزار شد. طی این مراسم ضمن بررسی تحولات روز منطقه و مسائل مدیریتی و اجرایی، بر ضرورت ارتقای اثربخشی نظام بازرسی، اصلاح فرآیندهای اداری و تقویت دانش تخصصی بازرسان تأکید شد.

در این نشست مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر مسائل منطقه و سیاسی، با ارائه تحلیلی از آخرین تحولات منطقه، به تشریح ابعاد و پیامدهای رویدادهای سیاسی و امنیتی پرداخت و بر ضرورت شناخت دقیق تحولات پیرامونی و توجه به اقتضائات جدید در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی تأکید کرد.

در ادامه، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران، با اشاره به نقش برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای سازمانی، استفاده مؤثر از ظرفیت نیروی انسانی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد.

او اصلاح فرآیندهای اداری را یکی از زمینه‌های مهم فعالیت سازمان بازرسی دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود در مجموعه‌های اداری، ریشه در فرآیندهای نادرست یا ناکارآمد دارد و تداوم این مسائل می‌تواند در نهایت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان اثرگذار باشد.

همچنین لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، با تأکید بر اهمیت نقش مناطق در تحقق اهداف مدیریت شهری، افزایش هماهنگی، نظارت و تعامل میان بخش‌های مختلف شهرداری را ضروری دانست.

هاشم کارگر، معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با تشریح برخی موضوعات مرتبط با حوزه بازرسی، بر ضرورت تقویت فرآیندهای نظارتی، ارتقای کیفیت اقدامات بازرسی و توجه جدی به مسائل و انتظارات موجود در این حوزه تأکید کرد و گفت: نظارت و بازرسی در کنار مدیریت و نظام حکمرانی هستند و همراه انجام امور است.

در ادامه این نشست، مجموعه ۱۱ جلدی «دستیار بازرسی» با حضور معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون برنامه‌ریزی، سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران و رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران رونمایی شد. این مجموعه با هدف تقویت دانش تخصصی، انسجام‌بخشی به فرآیندهای نظارتی و ارتقای اثربخشی فعالیت‌های بازرسی در حوزه مدیریت شهری، طی هشت ماه و با مشارکت کارشناسان و دست‌اندرکاران سازمان بازرسی شهرداری تهران تهیه و تدوین شده است.

«دستیار بازرسی» در ۱۱ عنوان تخصصی شامل کمیسیون معاملات، حوزه فنی و عمران، سامانه‌های تخصصی شهرداری، دانستنی‌های حقوقی مرتبط با شهرداری، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، مالی و اقتصاد شهری، شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تهیه شده است.

مهدی منوری، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، در این مراسم با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه و اثربخشی نظام بازرسی، توانمندسازی بازرسان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و استفاده از دانش سازمانی را از الزامات ارتقای کیفیت اقدامات نظارتی دانست.

او با بیان اینکه هدف از فعالیت‌های بازرسی باید در نهایت به اصلاح فرآیندها، رفع آسیب‌ها و ارتقای عملکرد مدیریت شهری منجر شود، اظهار کرد: شناسایی مسائل و آسیب‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، راهکارهای دقیق، کارشناسی و قابل اجرا نیز ارائه شود.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، تهیه مجموعه «دستیار بازرسی» را حاصل هشت ماه تلاش مستمر کارشناسان و دست‌اندرکاران سازمان دانست و بر استمرار مسیر دانش‌محوری و تقویت زیرساخت‌های تخصصی حوزه بازرسی تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر ارتقای سطح بازرسی، تقویت فرآیندهای نظارتی، بهبود فرآیندهای اداری و خدماتی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای عملکرد مدیریت شهری تأکید شد. در پایان نیز از کارکنان و بازرسان نمونه سازمان بازرسی شهرداری تهران و همچنین مؤلفان، کارشناسان و دست‌اندرکاران تهیه و انتشار مجموعه «دستیار بازرسی» با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.