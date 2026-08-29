به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان در یکی از جایگاه‌های سوخت خرم‌آباد و متواری شدن عامل این اقدام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

کشف سلاح و مهمات از متهم

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کمری، سه تیر جنگی و یک عدد افشانه فلفل کشف شد.

کیانمهر همچنین از توقیف خودروی سمند متعلق به متهم خبر داد و گفت: اقدامات قانونی در خصوص سلاح و اقلام کشف‌شده نیز در چارچوب پرونده انجام شده است.

متهم تحت تعقیب قضایی بود

وی با اشاره به سوابق قضایی متهم خاطرنشان کرد: فرد دستگیرشده دارای دو فقره حکم جلب کیفری بوده و به اتهام تیراندازی و قدرت‌نمایی با سلاح تحت تعقیب قرار داشت.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی و انجام اقدامات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.

برخورد قاطع با قدرت‌نمایی و شرارت

کیانمهر با تأکید بر برخورد جدی پلیس با افرادی که با سلاح موجب ایجاد ناامنی و ارعاب در جامعه می‌شوند، اظهار کرد: حفظ نظم و امنیت عمومی و برخورد با مخلان آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شرارت، تیراندازی یا قدرت‌نمایی با سلاح، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.