دمنوش بوقناق جایگزین داروی دیابت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فاطمه محمدحسینی، درباره خطرات و عوارض ناشی از مصرف خودسرانه گیاه دارویی بوقناق هشدار داد و گفت: بوقناق گیاهی دارویی است که در طب سنتی به دلیل ادعای کمک به کنترل قندخون مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: همین موضوع باعث شده برخی افراد تصور کنند چون بوقناق یک گیاه طبیعی است، می‌توانند دمنوش آن را بدون توجه به مقدار مصرف و برای مدت طولانی استفاده کنند؛ در حالی که طبیعی بودن یک فرآورده به معنای بی‌خطر بودن آن نیست.

محمدحسینی با اشاره به خطر مصرف خودسرانه و بیش از حد بوقناق، به‌ویژه در افرادی که داروهای کاهنده قندخون مصرف می‌کنند، اظهار کرد: مصرف همزمان این گیاه با داروهای کنترل قند می‌تواند موجب کاهش بیش از حد قند خون و بروز علائمی مانند ضعف، لرزش، تعریق، سرگیجه و تپش قلب شود.

کارشناس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: درباره میزان اثرگذاری و دوز مناسب بوقناق برای کنترل قندخون، شواهد علمی کافی و قطعی وجود ندارد و نمی‌توان دمنوش بوقناق را جایگزین داروی تجویزشده توسط پزشک کرد.

وی خاطرنشان کرد: ترکیبات گیاهان دارویی می‌توانند بسته به گونه گیاه، بخش مورد استفاده، روش تهیه و میزان مصرف متفاوت باشند؛ بنابراین مصرف یک دمنوش گیاهی بدون توجه به مقدار مصرف و شرایط فردی، لزوماً بی‌خطر نیست.

محمدحسینی توصیه کرد: افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که داروهای کنترل قند خون مصرف می‌کنند، پیش از مصرف مداوم بوقناق یا هر فرآورده گیاهی دیگر، حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنند و داروی اصلی خود را نیز به هیچ عنوان به صورت خودسرانه قطع یا با فرآورده‌های گیاهی جایگزین نکنند.

کارشناس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو در پایان گفت: گیاهی بودن یک محصول به معنی بی‌ضرر بودن آن نیست و آنچه اهمیت دارد، میزان مصرف، شرایط فرد مصرف‌کننده، توجه به شواهد علمی موجود و مصرف فرآورده تحت نظر پزشک معالج است.