264 میلی متر باران در لرستان بارید/ کوهدشت همچنان کم باران ترین

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین سپهوند ظهر جمعه در حاشیه طرح شمیم خدمت در جمع خبرنگاران با پیش بینی وضعیت جوی استان لرستان در هفته آینده اظهار داشت: در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده استان لرستان شاهد بارشهای پراکنده ای خواهد بود.

وی آسمان استان لرستان در هفته آینده را قسمتی ابری، به تدریج با افزایش ابر با احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران و وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی کرد.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بارندگیهای سالجاری لرستان اشاره کرد و گفت: طی سالجاری بیش از 264 میلی متر باران در استان باریده شده که نسبت به سال گذشته 53 درصد افزایش یافته است.

سپهوند بیان داشت: همچنین میزان بارش باران طی سال زراعی جاری در لرستان نسبت به بلند مدت نیز سه درصد کاهش یافته است.

وی پربارانترین شهرستان استان را در سالجاری شهرستان دورود عنوان کرد و گفت: بیشترین آمار بارندگی مربوط به دورود با 380.4 میلیمتر بوده که بیش از 42 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان همچنین کم باران ترین شهرستان استان را کوهدشت عنوان کرد و گفت: در سالجاری حدود 224 میلی متر باران در این شهرستان باریده که هفت درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.